﻿九倉電訊將增聘搶市場

私募基金TPG及MBK Partners去年10月競投奪得九倉電訊，九倉電訊行政總裁馬惟善昨日表示，將會在今年5月至6月完成轉名及重塑品牌的工作，目前雖未有特別定案，惟肯定屆時將不會再出現「九倉」字眼。



馬惟善指出，新基金股東入主後為該公司帶來商機，近期就促成與美國通訊商Avaya的合作，亦一直有與新基金股東旗下其他公司洽商合作機會。他續指，今年銷售網絡會大幅增加，其中銷售人員數目會增加20%，以接觸更多潛在用戶，目標5年內由現時市佔率約18%提升至25%。馬惟善並表示，不會以打價格戰方式搶佔市場，因為企業用戶對價格不敏感，指早在十幾年前試過打價格戰，但沒有效率。