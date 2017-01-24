﻿憂特朗普「大隻講」 金價日圓齊升

國際油價周一扭轉前兩個交易日升勢回軟，美國頁岩油商上周活躍鑽油台增加數目是3年最多，令油組減產亦削除過剩供應的目標難度增加，紐約3月期油跌見每桶52美元水位。美匯回軟，利好現貨金價三連升，升至每盎司1219美元。美匯回軟至100.21點，日圓則升見113兌1美元；英鎊亦升見1.24美元水位。



紐約3月期油價昨日早段曾升0.46%，見每桶53.47美元，到歐市初段倒跌1.01美元或1.89%，見每桶52.21美。倫敦3月期油價亦在早段升0.47%後，倒跌84美仙或1.51%，見每桶54.65美元。



美活躍鑽油台增加



儘管油組與其他11個非油組國家在周日會議指，他們實施減產的進展良好，整體已達到每日減產150萬桶，並且支持油價在11月尾達成減產協議以來上升近兩成。不過，美國頁岩油商截至上周五的活躍鑽油台數目增加29個，是2013年4月以來最大單周升幅。



美匯指數周一跌0.53%，至100.21點的6周低位。美匯回軟利好金價續升，紐約2月期金昨日曾升14.5美元或1.2%，見每盎司1219.4美元；倫敦現貨金價曾升9.24美元或0.76%，見每盎司1219.81美元，守住兩個月高位。



特朗普就任之初已經面對多方的抗議和爭議，令投資者憂慮新政府將如何展開施政，面對如此未可知的前景，特別是美元和息口的走向，投資者多傾向吸納黃金來自保，令金價有一定支持。投資者重新吸納黃金指數基金（ETF），令該ETF的持金量上周五連升5個交易日，增加0.9公噸，至1776.7噸。



日圓則續升1.27%，至113.17兌1美元（每百日圓兌6.85港元）。日圓顯著回升，拖累日股日經指數低收1.29%或246點，至18891.03點。



特朗普在競選期間大力推銷刺激增長和開支的政策，但在上周五就職演說卻滿紙保護主義的內容，沒有提到財政刺激措施、減稅和基建開支的詳情；並且因為出席就職大會人數問題與媒體針鋒相對，令投資者大感失望。英鎊連升3個交易日，昨日曾升0.84%，見1.2479美元（英鎊兌9.67港元）的1個月高位。