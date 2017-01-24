﻿IFC外望——平安銀行派一蚊雞花紅

打工仔年尾最緊張嘅事，梗係公司發幾多花紅，但今時今日好多公司衰到連雙糧都無，打工仔梗係叫苦連天。據內地媒體報道，內地平安銀行有員工大呻，今年獲派花紅剛好只有「1蚊」（人民幣、下同），「隔籬同事好一點，有3個幾」。過年流流，收得果一蚊幾毫的花紅，意頭真係好差，去拜年都無晒心機。



平安銀行就回應指，花紅多少與表現掛鈎，表現較差嘅員工收取嘅花紅自然低，甚至會無得分，呢類員工佔總數約5%。不過，韋琪就覺得，如果派1蚊花紅，不如索性唔好派，連買粒糖都唔夠，盞激氣。



當然唔係所有公司都出手咁低，互聯網公司騰訊（700）及京東都豪派花紅，京東有半年薪金，騰訊更多達2年。阿里巴巴亦都好豪氣，市傳部分員工最高有15個月糧加埋3000股股票。



睇嚟入啱行、搵啱工先係最緊要，為咗明年過年唔使阿愁上身，醒目嘅快啲轉工啦！



舊年賺到缽滿盆滿嘅內地地產商亦出手甚高，聽聞碧桂園（2007）江蘇等6個區域總裁，將獲得超過1億元花紅，不過碧桂園就否認咗。小編上周去碧桂園團年飯時，莫總都話，今年花紅好好，老闆仲問夠唔夠地方擺，相信就算無1億咁誇張，但都一定會係一個令員工滿意嘅數字。



225萬人搭滴滴返鄉



新年快到，內地的春運高峰期亦開始。返鄉下搭網約車當然唔少得，其中行內老大哥滴滴更係「客如輪轉」。



滴滴公佈1月13至22日春運首10日嘅服務統計，數據顯示有150萬位司機，累計送了225萬乘客返鄉下，已經超過滴滴舊年整個春運期間190萬嘅運送人次。據滴滴順風車事業部總經理黃潔莉表示，進入春運周期後，跨城定單數量明顯上升。春運首個10天預約，並在1月23日至1月27日出發的定單，已達到春運開始前十天預約量的1.4倍，反映網約車需求仍在增加。滴滴順風車曾預計，2017年春運將運送840萬人回家。但滴滴似乎打破唔到生意多，質素低嘅宿命。有內地網民喺網上「呻」，話頂唔順滴滴司機乘機加價，仲話有司機唔會接未加價嘅單，故意等到用戶加錢才接單，令乘客要花費更多錢同時間才叫到車。滴滴亦坦言，因臨近過年司機都回家過節，以致司機減少，數目與1月10日前相比下降近25%，令客人叫車更困難。咁搞法滴滴都要諗諗計喎！



高瞻