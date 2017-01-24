﻿市場簡訊

—鴻海集團進軍美國設廠，總裁郭台銘表示，考慮與蘋果合作，在美國設立面板廠，初估整個投資金額將達70億美元（約546億港元），料可為美國創造3萬至5萬職位。另外，鴻海旗下富士康入股內地共享單車項目「摩拜單車」。







—恒生銀行（011）署理首席經濟師薛俊昇預期，美國今年將再加息3次，但香港仍會維持利率不變，直至美國累計加息至1.75厘至2厘，香港才有望加息。他認為即使美國年內加息3次，香港跟隨加息機會微，因美國近兩年加息2次後，港元續偏強，銀行體系結餘仍然龐大，資金流走情況並不顯著，故香港年內仍會保持低息，惟最終視乎資金流向。薛俊昇又預料，今年本港經濟增長1.8%，高於去年1.4%的增長。







—國美電器（493）斥資高達9億元人民幣，向大股東黃光裕收購手機程式業務美信網絡60%股權。美信網絡於2015年成立，去年全年虧損9730萬元人民幣，2015年則虧損7580萬元人民幣，於去年底的綜合資產淨值為虧絀2.295億元人民幣，有500多人技術團隊，核心產品是應用程式「國美Plus」。







—港交所（388）宣佈，莊敬賢退任倫敦金屬交易所（LME）行政總裁以及LME Clear執行董事，由LME營運總裁張柏廉暫代莊敬賢的所有職位，直至接替莊敬賢的繼任人獲委任為止。莊敬賢將留任為LME顧問，直至2017年完結為止。







—華章科技（1673）發盈喜，預期截至16年12月底止六6個月淨利潤將大增超過100%。利潤增長是公司從自動化系統設備供應商轉型為造紙設備綜合服務商，一站式服務收入大幅度增加。







—中國鐵建（1186）公佈，中標成都軌道交通10號線二期工程投融資項目，中標價約人民幣62.49億元，中標工期1096日曆天。







—和諧汽車（3836）擬回購不多於10%的股份，即不超過約1.58億股份。公司指股價格大幅低於內在估值，故擬以公司現有可動用現金儲備撥付回購股份。







—外電指，摩根大通高層正走訪德國和波蘭，打算轉移2500名人手到當地，原本將大部份歐洲人手集中在英國的摩根士丹利亦表示，將轉移包括銷售交易、管理、法務和合規等1000個職位往歐洲大陸。瑞銀約有1000名駐倫敦的僱員會受脫歐影響。







—黑石集團正成立一隻專注亞洲房地產的投資基金，打算籌集超過50億美元（約390億港元）的新高資金，押注區內房地產，增加中國、印度、東南亞和澳洲等地倉庫、購物中心等資產的投資，以獲取高回報。







—《華爾街日報》引述消息人士透露，美國證監會正就雅虎此前兩宗大規模數據被竊事件，是否應更早向投資者報告進行調查。美證監要求，上市公司一經確認對投資者有影響，就應該立即披露。雅虎至今沒有解釋，為何過了兩年才公開披露2014年的事件。







—中國中車（1766）宣佈，與中車集團、中國國儲及天津信託訂立出資協議，共同出資設立中車金融租賃公司。中車金融租賃公司註冊資本30億元人民幣，中車、中車集團、中國國儲及天津信託將分別持有合營61%、9%、20%及10%股權，分別出資18.3億元、2.7億元、6億元和3億元人民幣。







—金管局公佈，於2018年到期第五批通脹掛鈎債券（iBond 5）（4228），第三次派息率2.15厘，即每手派息約107.5元。







—中國水業（1129）向大唐華銀電力及湘潭飛宏實業，收購從事城市固體廢物無害處理之大唐華銀湘潭環保發電51%及49%股權，總代價為約97萬元人民幣，及分別承擔合共約460萬元人民幣之負債及開支。







—按揭證券公司去年積極向業界及銀行推介中小企融資擔保計劃，第3及第4季的申請數字有別以往，非但沒跌反升，個別加強了中小企業務的銀行更錄得顯著增長。在銀行積極配合下，按證去年完成的索償個案達94宗，按年增加52%，其中73宗於最後兩季完成。