﻿製造業PMI升至逾年高位 特朗普談減稅 美股急彈

美股周二早段好淡爭持，杜指在19800點水平上落。美國製造業採購經理指數（PMI）升至逾一年最高，加上油價靠穩帶動能源類別股份造好，但3M和Verizon績後走軟，一度限制大市升幅。



美國總統特朗普周一表示，新政府將大規模減稅和放鬆監管，包括把企業利得稅稅率降至百分之十五至二十的區間，但會對把生產外遷的企業徵收高額邊境稅。 他表示將與國會合作，將企業利得稅稅率降至百分之十五至二十的區間。特朗普曾在競選期間承諾將聯邦個人入息稅稅率，由目前的七個稅階簡化成三個，稅率分別是百分之十二、百分之二十五和百分之三十三；把最高聯邦企業利得稅稅率由目前的百分之三十五降至百分之十五。



二手樓銷售遜預期



由Markit公佈出爐的美國1月份製造業採購經理指數初值按月升0.8點，至55.1點，是前年3月以來最高，其中產出指數連升8個月至56.7點，是逾年最高。全美地產代理協會同日公佈的12月份二手樓銷售數字，按月跌2.8%至549萬間的年率單位，跌幅較預期大。上月樓價中位數按年升4%至23.2萬美元。但去年全年二手樓銷售綜合增至545萬間，是10年來最高的一年。



杜瓊斯工業平均指數早段在19800點水平徘徊，今晨4時見19943點，升143點；納斯達克指數見5606點，升53點。滙控（005）美國預託證（ADR）價格見65.43港元，較香港收市價升0.88港元；中移動（941）ADR則見87.49港元，較香港收市價升0.49港元。



歐洲主要股市尾段靠穩，倫敦、法蘭克福和巴黎股市分別升0.04%至0.21%。



港股方面，臨近農曆新年長假期，恒指昨日窄幅上落，未能突破23000點水平，全日收報22949點，升51點。大市悶局，資源股有炒作，水泥及建材股多隻股份錄得升幅，安徽海螺（914）創一年新高，升4.2%；中國建材（3323）亦升8.6%。



長實完成一連五天回購



長實（1113）上星期一連五天回購，截至1月20日星期五合共斥資12.22億元回購2380.5萬股，平均作價每股51.17元。有市場人士指出，這星期長實應該不會再回購股份，因為長實一般在3月中或下旬公佈年度業績，按規定現已踏入公司回購及董事增減持股份的禁止買賣期；故此，市場人士相信該公司在業績公佈後，極有可能會繼續回購。長實昨日收報50.35元，跌0.2%。