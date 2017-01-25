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﻿阿里績佳 美市造好

2017-01-25 列印
　　阿里巴巴去年第四季純利和營業額分別按年增38%和54%，表現勝預期，主要受惠「光棍購物節」帶動廣告收入，該集團同時上調2017財年的營業額增長預測。

  阿里股價在美股開市前曾急升近5%。

　　阿里巴巴截至去年12月底止的第三財季，純利172億元（人民幣，下同），按年增38%，折合每股賺9.02元；季內營業額按年亦升54%，至532億元；的純利和營業額均較分析師預測為佳。阿里昨日將2017財年的全年營業額增長預測，由此前的48%上調至53%。

　　另一方面，雅虎截至去年12月底止的2016年第四財季錄得1.62億美元純利，折合每股賺17美仙；季內營業額按年升15.7%，至14.7億美元，表現勝市場預測。
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