﻿管控資本拖累 A股入摩再生變 MSCI：將與中國當局磋商

A股闖關MSCI全球指數之路恐生變數。MSCI明晟董事長兼執行長Henry Fernandez昨表示，如果中國進一步實施資本管控，中國股市完全納入MSCI指數的進程可能停止。市場人士指出，這將影響到A股的吸引力。



路透社昨報道， Fernandez在佛州出席會議時表示，如果中國方面限制了資金流出的通道，那麼MSCI將難以把A股納入全球指數，因為擔心無法向客戶提供好的服務。MSCI非常關注資本管控可能帶來的潛在影響。Fernandez同時表示，在新春假期過後，MSCI方面與中國當局可能會開始加強磋商。



去年人民幣兌美元貶值逾6.5%，跌幅為逾20年以來最大。中國已連番出招，收緊對企業或個人向海外轉移資產的管控，以穩定人民幣匯率。不過，人行副行長兼外管局局長潘功勝昨日則澄清，外資企業正常的利潤匯出不受限制。他指，外管局支持有能力、有條件的企業開展真實合規的對外直接投資，同時將加強真實性、合規性審核，致力防範跨境資本流動風險，維護外匯市場健康穩定。



中證監：不急於加入



市場對MSCI將A股納入全球新興市場指數期待已久。MSCI表態與之前截然不同。中國監管部門的取態，似乎也有轉變。今年1月19日，中證監副主席方星海出席達沃斯論壇時表示，中國與MSCI在股指期貨上的觀點存在分歧，中國並不急於加入MSCI指數。



MSCI指數覆蓋全球大部份基金，包括海外的資產管理公司、養老基金和保險機構等，全球追蹤MSCI指數的基金公司約6000家，所投資的資金規模高達7萬億美元。市場期待，一旦A股被納入MSCI新興市場指數，將吸引數千億美元的資金投資A股。



2016年6月15日，MSCI宣佈，延遲將中國A股納入MSCI新興市場指數，這是MSCI第三次拒絕中國。不過MSCI態度仍積極，表示如果中國方面有改善，納入A股仍有很大的可能性。



2016年9月13日MSCI宣佈將在9月底推出新指數，衡量MSCI新興指數納入5%的A股以後，所帶來的潛在影響。MSCI隨後再表態，指深港通的開通，將讓境外投資者更廣泛地進入中國市場，也可幫助國際投資解決資金匯出的問題。



摩根大通亞太區副主席李晶認為，中國不會永久實施資本管制，目前是針對不法走資途徑作管制，即使MSCI指數今年不納入A股，今後還是會納入，這只是時間問題。



李晶補充，去年A股未獲納入指數，主要是股份流通性未夠高、各地投資者未能自由交易，以及停牌股份多、現金贖回步驟不清晰等問題。



人行再放水2455億



另外，人民銀行繼上周五祭出「臨時流動性便利」新工具短暫放水後，昨天再出調控組合拳，近年來首次上調中期借貸便利（MLF）利率。人行向22家金融機構放水2455億元（人民幣，下同），包括6個月期及1年期，中標利率分別為2.95%及3.1%，均較上期MLF加息10點子。



市場分析指，意外上調MLF利率，主要是釋放溫和收緊的訊號，因當局擔心通脹壓力，去年底及今年初信貸投放過快，不希望金融機構瘋狂加槓桿；同時，控制房地產泡沫也有必要引導利率上升。此外，這也是長期應對人民幣貶值壓力的防禦性措施。