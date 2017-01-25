﻿中巴遭基金狙擊 要求回購增派息

由顏氏三姊弟打骰的中華汽車（026，下稱中巴）再遭基金狙擊，本地基金Argyle Street Management（ASM）向中巴發信，要求中巴動用現金儲備回購及增派股息。ASM指，將爭取聯同其他股東召開股東大會，提出每股派息20至30元。



基金ASM稱，現持有中巴3%股份，大部份是去年12月底從安寧（128）手上以每股88.8元收購得來。持股不足一個月，ASM即出手向中巴發信列出5大要求，其中稱中巴估計持有26億元現金，認為中巴作為地產商，無必要持有太多現金，因此要求中巴增派股息，甚至回購。



冀每股派20至30元



ASM一基金經理表示，發信後一直未能接觸中巴董事局，但ASM已與中巴副監理、持股15.3%的顏傑強會面，亦有與持股12.26%的陳君實、持股近15%的支盈章家族及其他持股基金洽談，反應正面，「大家都等緊人做嘢」，又指「若佢哋（股東）有興趣，ASM會接晒佢哋嘅貨。」下一步將爭取股東支持，聯同其他基金，或當ASM持股量達5%以上，將要求召開股東大會，動議中巴派息20至30元，但最好是中巴主動回購股份。



ASM指，中巴在回覆信中態度強硬，但唯獨在股息部份答得較婉轉，指該公司需要預留資金發展項目，但會平衡股東利益。ASM認為此舉反映中巴有較大可能增加派息。



被問到有沒有信心迫使中巴妥協，ASM指，「每次（狙擊）都係由幾個Percent開始」，又指中巴市值40億元，ASM有足夠的財力「買起」中巴，但其目標並非要將中巴「拆骨」，因此首步希望能與以顏潔齡為首的管理層會面，「最好是以和為貴，唔希望開片。」至於最後能否成事，ASM指要視乎最後能結合多少壓力予中巴。



除了要求回購及增派息，ASM在信中亦提出中巴的資產被嚴重低估，評估後認為中巴每股淨資產值應為233.7元。