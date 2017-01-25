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﻿合和斥12億擴展商廈

2017-01-25 列印
　　合和實業（054）看好寫字樓市道，將申請把皇后大道東153至155號地段餘下的業權強拍，連同鄰近的155至167號擴展為一幢9萬方呎商業大廈，總投資12億元。

  合和實業亦公佈去年12月底止中期業績，純利8.61億元，下跌44.77%，核心盈利則跌29%至6.69億元；每股盈利0.99元，派息0.55元。

　　同系合和公路基建（737）亦公佈去年12月底半年業績，純利2.67億元（人民幣，下同），增6.74%；每股盈利8.68分；派中期息8.6分。由於西線合營企業毋須向項目注資，料在2022年前在財務上能自給自足，目標最快在2020年開始可獲分派股息。
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