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﻿順客隆溢價13%賣盤

2017-01-25 列印
　　上市僅16個月的順客隆（974）溢價逾13%賣盤予深圳A股上市的西安民生（000564），變相賣殼及令西安民生擁有在港的上市公司。順客隆昨日開市前公佈，西安民生以6.4億元向金元、興農及建農購入1.62億股順客隆，每股作價3.95元，佔已發行股本約55.8%。受消息刺激，順客隆股價早段曾升10%，見3.84元的逾1個月高位，收報3.72元，仍升6.6%。

　　西安民生以相同作價每股現金3.95元提出強制性現金要約，涉及要約股份8948.44萬股，涉資最多3.53億元。完成後，順澳、金元及擔保人將持有順客隆餘下13.39%股權，承諾不接納要約。
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