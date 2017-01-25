﻿順客隆溢價13%賣盤

利物浦上輪英超被史雲斯打破今季主場不敗身，不過領隊高普和隊長佐敦軒達臣異口同聲表示不會氣餒。今晚英格蘭聯賽盃四強次回合，紅軍勢乘修咸頓不擅客戰重響勝鼓，收回首回合負0:1失地晉決賽，主勝去馬。（香港時間周四凌晨4:00開賽） 上周三在聯賽盃四強首回合作客0:1不敵修咸頓後，利物浦今晚次回合返主場非勝不可，惟各賽事近六場只得一勝三和兩負，包括上場英超主場不敵天鵝。主帥高普向球迷承諾，會盡力領軍再闖聯賽盃決賽，隊長佐敦軒達臣亦和應道︰「球隊不會因為一場敗仗而信心盡失，上場賽果令人失望，但我們已收拾心情迎接新一仗。」 再者，紅軍今季各賽事作東只曾一敗，其餘九勝兩和，近五次...

2017-01-25