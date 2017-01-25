﻿油組減產進展良好 紐約油價企穩53美元

紐約油價昨日連續第4交易日報升，曾漲逾1%，企穩於每桶53美元，受惠於石油輸出國組織（OPEC）減產進展良好的消息。惟另一方面，美國油產量增加則限制油價升幅。金價連升3個交易日後，昨日先升後跌，從早段的每盎司1220美元的兩個月高位回軟。日圓回軟至113兌1美元水位，英鎊曾跌逾0.9%，低見1.24美元。



紐約3月份期油價昨日曾升55美仙，相當於1.04%，至每桶53.3美元。倫敦3月份期油價亦曾升64美仙，相當於1.16%，至每桶55.87美元。



美產油商趁高價增產



Bernstein Energy表示，去年第4季全球石油存貨報57億桶，較前季減少2400萬桶，足夠應付60天的全球石油需求。Bernstein表示，這是2013年第4季以來跌幅最大一季，存貨下降進一步反映石油市場正從過度供應走向供不應求的趨勢。但油商指出，愈來愈多證據顯示，美國產油商趁油價回升增產，抵銷油組限產進展良好的消息，限制油價周二升幅。



另外，金價周二先升後跌，從早段的每盎司1220美元兩個月高位回軟。紐約2月期金價曾跌4.4美元，跌幅0.36%，至每盎司1211.2美元；倫敦現貨金價曾跌7.03美元，跌幅0.58%，至每盎司1211.07美元。



反映美元兌6種主要貨幣的美匯指數在周一低收0.58%後，周二儘管日內曾再度跌穿100點，惟其後反彈，高位見100.43，升0.47%。



日圓匯價在連升兩個交易日後，昨日回軟，低位曾跌至113.48兌1美元（每百日圓兌6.83港元），跌0.68%。日圓周一尾段曾升至112.71兌1美元，升1.67%。



美匯壓不住 低位有買盤



美國銀行外匯銷售部總經理表示，特朗普簽署退出TPP拖低美匯表現，惟市場人士似乎不願把美元壓得太低。美國候任財長努欽當天稍後發表美元過強的言論雖然利淡美元，但到周二美元在112至113日圓的水平內，仍有大量美元基金買盤進入。



英鎊兌美元周二曾回軟0.93%，見1.2419美元（英鎊兌9.62港元）。英國最高法院裁定，英國政府啟動脫歐程序前，須國會通過，但蘇格蘭和北愛沒有表決權，意味蘇格蘭議會沒有挑戰脫歐的法定權力。