﻿IFC外望——WeChat Pay港豪派264萬e利是

有錢派！有錢派！WeChat Pay趁住過年向用戶派利是！但依家派實體利是已經out啦，家下度度都話要無現金化，要派就梗係派電子利是啦。WeChat Pay最近就搞咗個「潮派WeChat利是」活動，足足派成264萬利是，想拎就唔可以錯過啦！



WeChat Pay話每日會向10萬個用戶派出8.8元WeChat利是。WeChat Pay的香港用戶只要在年三十至到年初二點擊WeChat相關活動頁面就可以抽到利是。活動一連三日，一共派出264萬元利是。



如果嫌得8.8元太少，都仲有其他玩法拎利是。由1月26至2月24日，只要將WeChat Pay綁定建行或者DBS信用卡，就會攞到38元的WeChat利是啦，當然都係手快有、手慢無啦，想到利是就要準時拎實部電話。



仲係唔夠喉嘅話，仲可以喺1月25日至2月7日期間， 在香港全線7-Eleven為WeChat Pay錢包增值100元，每日頭2000個增值用戶就可以拎到10元WeChat利是。雖然封封WeChat利是都唔係咩大數目，但有總好過無。



過年最緊要都係開開心心，志在攞個好意頭啫。



恐孭一生債 80後「上車」情未變



「宏利投資者意向指數」嘅最新調查顯示，80後新一代就好似上一代人咁，都係鍾情買樓。雖然依家個個預期美國今年會加多幾次息，五分一的受訪者亦都表示擔心本港樓價過高，但港人對物業的整體投資意向攀升到4年來的最高點，尤其80後一代，即係介乎25至34歲的人士，不過投資意向指數仍處負數水平。



調查顯示，有近24%的受訪80後表示儲錢買樓係佢哋首要的財務目標，至於年紀較大的受訪者就認為退休儲備重要啲。而在80後當中，23%受訪者打算在一年內喺香港買樓，另外25%打算喺1年至3年內買樓，換句話，即係有近半嘅80後有意喺中短期置業。



調查又顯示，有61%想置業的80後就話，買樓係為咗解決自住需要，有關比例多過41%人一心想買樓收租。受訪的80後中，有三分一擔心退休時仲要繼續供樓。



高瞻