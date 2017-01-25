﻿市場簡訊

—證監會向停牌逾年半的漢能薄膜發電（566）提出三大嚴厲復牌條件，要求取消前主席李河君及四名現任獨立董事的董事資格。專業人士指，事件警惕獨董不能只做「花瓶」，在公司出事後應主動解決問題，否則或會受罰，但不擔心會觸發獨董「跳船潮」。







—新華保險（1336）發盈警，預計去年純利按少45%，亦為內險股接開業績預告的序幕。新華保險指出，去年受到投資收益大幅減少，和傳統險準備金折現率假設變動的影響。以2015年純利86.01億元人民幣計算，即去年新華保險盈利只有47.3億元人民幣。







—海通證券（6837）公佈業績快報，因受中國經濟增長放緩、國際經濟復甦緩慢等因素影響，以及證券市場波動較大，交易量按年大幅下滑，去年純利跌近50%至80.39億元人民幣。







—鞋類及服飾產品達芙妮（210）預期去年虧損將增加約50%，主要因銷售額大幅下跌、同店銷售負增長，清理存貨及過季商品在整體銷售比重中上升，引致毛利率下降。去年全年的同店銷售增長率為跌11.7%，期內銷售點減少999間。







—江西銅業（358）發盈喜，指因國際黃金及白銀價上升推動業績，預計去年純利增加40%至60%，即可達到8.9至10.2億元。







—臨近農曆新年傳統旺季，零售店舖開始各出奇謀打折促銷。對於農曆新年的銷售預測，六福集團（590）認為長假期效應已經淡化，估計農曆新年的銷情會維持跌幅收窄之趨勢。周大福（1929）發言人指出，為了宣傳農曆新年的產品，於若干分店推出足金產品的手工設計費優惠和購物回贈優惠。







—滙控（005）裁員消息浪接浪，繼傳本周起全球炒100個投行職位後，最新外電報道，滙控計劃今年在英國關閉62家分行，或涉裁員180人，旨在削減成本。滙控指，關閉62家英國分行後，將令當地的分行網絡於今年底減少至625家，並可能削減最多180個職位。隨後今年內將再無計劃進一步刪減分行。







—中國保監會公佈《關於進一步加強保險資金股票投資監管有關事項通知》，加強對保險機構與非保險一致行動人的重大股票投資行為的監管，防範個別公司的激進投資行為和集中度風險，維護保險資產安全及金融市場穩定健康發展。







—思城控股（1486）行政總裁兼執行董事符展成表示，與國企北控集團合作，有助公司拓展業務至公營項目，並且與北控會產生協同效應。北控能成為公司在中國的公共私營合作制（PPP）項目「盲公竹」，令公司有更多機會了解PPP項目。思城控股未來不排除有新的投資者會加入。







—恒大健康（708）斥資7.33億元（人民幣，下同）招拍掛購入西安地皮，計劃打造為養老地產。公告稱，去年12月16日，通過旗下西安恒寧健康置業，以7.33億元向西安市國土資源局，收購兩幅位於長安區子午大道東側，及神禾二路南側土地，總地盤面積15.9426萬平方米土地，土地使用權年期則為住宅70年及商業服務40年。







—按揭證券公司總裁李令翔表示，中小企融資擔保計劃去年索償個案總共600宗，增加50%，現時只完成處理94宗，涉及數億元資金。目前計劃壞帳率升至4.6%，比一般銀行貸款業務高，相信現時整體所收保費，或難以彌補所有索償金額。







—去年第四季三星電子因為手機Galaxy Note 7自燃而要全球回收，但晶片業務獲利創新高，帶動經營溢利按年大增50.2%，至3年新高的9.22萬億韓圜（約615億港元）；季內營業額與前年同期相若，報53.3萬億韓圜（約3557億港元）。該集團預期今年首季盈利將會按季下降，原因流動業務的營銷支出增加，且電視銷售因季節性因素而減少。







—遠見控股（862）以2供1比例供股，每股供股價0.18元，折讓約39%，發行12.96億至13.21億股供股股份，集資2.333億至2.377億元。擬用於加強投資物業組合及其他現有業務分部未來發展之一般營運資金。







—越秀交通基建（1052）公佈去年路費收入約為25.55億元人民幣，增長約15.3%。去年受惠高速公路最新發展規劃、周邊地區經濟發展、路網進一步完善、汽車保有量增長，加上收購湖北隨岳南高速，去年度首次全年度併表入帳。