﻿炒特朗普基建大計 美股破頂 杜指升穿兩萬關

「特朗普升市」持續發威，市場憧憬特朗普公佈基建開支計劃的細節，美股三大指數周三甫開市即再創歷史新高，其中杜瓊斯工業指數更是首次突破兩萬點里程碑，標普500指數和納指亦分別再創紀錄新高。



承接周二升幅，杜瓊斯工業平均指數周三甫開市曾見20057點，升145點；標準普爾500指數曾見2290點，升10點；納斯達克指數見5640點，升39點。三大指數均創日內紀錄新高。至今晨4時，杜指則見20058點，升146點。滙控（005）美國預託證（ADR）見66.37港元，較香港收市價升0.87港元；中移動（941）ADR見87.30港元，較香港收市價升0.50港元。



三指數齊創日內新高



歐洲主要股市亦跟隨造好，倫敦後段升0.36%；法蘭克福和巴黎升幅擴大，升幅逾1%。交易商表示，特朗普在周二簽署兩項行政命令，包括推進興建橫跨美加的輸油管Keystone XL項目，以及橫跨美國四州的達科他油管線項目，消息刺激美國材料股急升。Think Markets首席市場分析師艾斯拉姆表示，交易商一直等待有關特朗普擴張基建措施的更多細節，如今終於有清楚眉目，刺激杜指突破兩萬點大關，此前一直觀望的資金亦源源進場。



波音公司股價昨日早段曾升2.96%，報165.3美元，成為升幅最大杜指成份股之一。該公司上季每股盈利2.47美元，勝市場預期。



恒指破關 銀行股俏



港股昨日亦跟隨美股造好，重上23000點關口，惟上升動力略嫌不足，不過臨近收市前有資金湧入推高恒指，最終大市報23049點，升99點。由於農曆新年假期在即，投資者入市意欲持續減低，昨日大市成交額僅得536億元。就過年後港股復市的預測，分析預期須端視外圍市況和北水南下的情況，如兩者均配合，恒指有望試上23200點。



藍籌股方面，滙控（005）和騰訊（700）成為升市動力，兩隻股份合共貢獻恒指71點，同漲逾1.4%。至於渣打（2888）則獲高盛唱好，股價昨升3.9%，收報75.4元，創1年新高。高盛認為美國加息周期對大型銀行有利，滙豐、渣打和中銀香港（2388）等將會是主要受惠者，對大型銀行來說，2017年每股盈利預測將提升16%至17%，帶動銀行股造好。



另一方面，受惠澳門農曆新年酒店爆滿，濠賭股昨日造好，永利澳門（1128）升4%；澳博（880）和銀娛（027）均升逾2%。



中華汽車（026）日前被持有3%股權的基金公司Argyle Street Management Ltd（ASML）要求動用現金回購股份和增加派息，該股昨日升13.6%，收報108元，創1年新高。