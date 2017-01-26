﻿滙豐傳裁400人削成本

外電報道，滙豐銀行為減低成本，繼決定關閉英國更多分行後，計劃再裁員接近400人。該行將會削減資訊科技部門的人手。



近幾年滙豐大規模關閉分行，繼早前決定關閉55間分行後，在今年將在英國關閉62家分行，導致180名員工被解僱。滙豐稱，正在計劃削減資訊科技部門204個職位，並將這些職位轉移至印度、中國及波蘭等國家。



滙豐銀行更多分行關閉令英國的分行總數減至625間，很大的原因是英國人傾向利用電腦或智能電話使用網上銀行處理事務。滙豐指，過去5年使用分行服務客戶數目已跌40%。



滙豐行政總裁歐智華早在2015年6月表示，銀行有大規模重組的計劃，當時他的目標是在英國裁減8000個職位。



