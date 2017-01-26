﻿滙豐傳裁400人削成本

近幾年滙豐大規模關閉分行，繼早前決定關閉55間分行後，在今年將在英國關閉62家分行，導致180名員工被解僱。滙豐稱，正在計劃削減資訊科技部門204個職位，並將這些職位轉移至印度、中國及波蘭等國家。
滙豐銀行更多分行關閉令英國的分行總數減至625間，很大的原因是英國人傾向利用電腦或智能電話使用網上銀行處理事務。滙豐指，過去5年使用分行服務客戶數目已跌40%。
滙豐行政總裁歐智華早在2015年6月表示，銀行有大規模重組的計劃，當時他的目標是在英國裁減8000個職位。
警隊爆收賄醜聞！廉署接獲貪污投訴，指有警務人員收受數以十萬計賄款及免費小姐服務，向灣仔兩間夜總會提供執法情報。廉署過去兩日動員逾百人，共拘捕十二名男女，當中包括一名警司、一名高級督察、一名警員及其他涉...
2017-01-26
以驢皮煎煮熬煮而成的中藥「阿膠」，在《本草綱目》中奉為婦科聖藥，近年內地對阿膠需求急增，惟中國毛驢數量銳減，生產商遂向外國收購驢皮製藥。南非警方早前檢獲大批疑由非法屠宰場生產的驢皮，並懷疑有中國人在當...
2017-01-26
特朗普就任美國總統近一星期，依舊是全球熱門話題，台灣網民日前在社交網站facebook群組，上載一張三文魚刺身拼盤相片，負責製作拼盤的壽司師傅將無數三文魚刺身堆疊在一塊，並在上頭點綴頭髮、眉毛、眼睛及...
2017-01-26
位於牧愛街的雅利德樺臺，是何文田區單幢式豪宅，是次介紹中層放盤，全屋裝修以木及黑色家具主題，配以特色吊燈及偌大窗戶點綴，倍感光亮通明，塑造有層次的起居空間。 大廳佈置以簡約為主，採用白色牆身及...
2017-01-26
「特朗普升市」持續發威，市場憧憬特朗普公佈基建開支計劃的細節，美股三大指數周三甫開市即再創歷史新高，其中杜瓊斯工業指數更是首次突破兩萬點里程碑，標普500指數和納指亦分別再創紀錄新高。 承接周二升幅，杜瓊斯工業平均指數周三甫開市曾見20057點，升145點；標準普爾500指數曾見2290點，升10點；納斯達克指數見5640點，升39點。三大指數均創日內紀錄新高。至今晨4時，杜指則見20058點，升146點。滙控（005）美國預託證（ADR）見66.37港元，較香港收市價升0.87港元；中移動（941）ADR見87.30港元，較香港收市價升0.50港元。 三指數齊創日...
2017-01-26
曼聯門將迪基亞加盟以來贏過不少本土錦標，獨欠英格蘭聯賽盃。紅魔今晚年廿九在此盃賽四強次回合作客侯城，這位西班牙國腳豪言力保首回合兩球優勢，讓隊友朗尼等可乘老虎分心英超護級而再下一城，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（香港時間周五凌晨3:45開賽） 紅魔在英聯盃四強首回合贏2:0，晉級機會高唱入雲，迪基亞坦承對這盃賽虎視眈眈，豪言要助球隊勇闖決賽︰「之前從未贏得這錦標令我更渴望捧盃。己隊向來爭勝心強，隊友都希望助我完成心願。」 領隊摩連奴相當重視聯賽盃，不時派遣強陣出擊。該隊今屆四場聯賽盃共入十球只失兩球，隊長朗尼剛成球會史上入球王腳風正順，而防線有迪基亞把關外，守將馬...
2017-01-26
最近市場出現兩款華麗貴格五門旅行車，包括瑞典富豪V90和平治E-Class Estate，賣點除了豪華舒適，還有巨大尾箱，實用度更勝四門房車，形象獨特。 文：彭志揚 圖：William V90 ...
2017-01-26
謝霆鋒、韓星鄭容和及衛詩雅昨日到中環大排檔，為英皇電影《決戰食神》宣傳造勢，霆鋒更下廚炒出「牛筋脆片河」義賣，每碟盛惠一萬元。 謝霆鋒、鄭容和與衛詩雅昨日現身中環大排檔，為《決戰食神》宣傳，現...
2017-01-26
新一屆立法會在去年十月開鑼之後，受到議員宣誓風波影響，議會內擾擾攘攘，其後紛爭依然不絕，各派議員捲入政治漩渦之中，吵吵鬧鬧，疏於正務，那有時間和精力辯論政策、審議法案和通過撥款申請，接近四個月過去了，立法會幾近「一事無成」。 昨天情況露出曙光，工務小組委員會第四次討論大埔兩個公屋項目的前期工程撥款，個別非建制派議員依然「打爛沙盤問到篤」，不斷提臨時動議下，小組主席認為過去三次會議已有二十五名議員發言，為免「夜長夢多」，決定限制議員發言次數，在建制派否定所有臨時動議下，終於通過新一屆立法會兩筆合共十一多億元撥款，令有關公屋工地平整工程和基礎設施興建，得以正式展開。 議員代表民...
2017-01-26
早前馬會舉行「農曆新年賽馬日」記者會，公布大年初三（下周一）沙田賀歲賽有何精采節目。馬會行政總裁應家柏表示，今年賀歲賽只會適度宣傳，因為怕到時沙田馬場會逼爆！ 的而且確，新正頭人人都想入場行好運，加上...
2017-01-26