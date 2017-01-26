﻿分拆地產業獲批 恒大邁步回歸A股 注資深深房借殼

恒大表示，聯交所已原則上批准其分拆建議，集團正與深深房商討重組的最終條款，重組完成後，恒大地產將繼續為集團的附屬公司，另集團將繼續持有旅遊、金融及互聯網相關業務。
恒大地產續為附屬
恒大於去年10月公告，與深圳上市的深深房達成協議，深深房將以發行A股及支付現金的方式，收購恒大地產全部股權，變相將恒大地產回歸A股上市。恒大本月公佈，凱隆置業及恒大地產於去年12月30日與投資者訂立協議，8家戰略投資者將合計出資300億元，取得恒大地產增資擴股後13.16%的股權；當中，中信聚恒、廣田投資、華建分別認購50億元，分別持股2.19%。恒大地產為中國恒大的間接全資附屬公司，增資完成後，恒大地產將由凱隆置業持有約86.84%的股權。
另據投資協議，凱隆置業及恒大地產已向投資者承諾，恒大地產未來3年的淨利潤不少於888億元。在未實現上市的情況下，恒大地產將包底保證投資者年均7.79%的投資收益。只要恒大地產在未來3年的可分配利潤分別超過32億元、41億元及44億元，即可保證戰略投資者3年的年均收益率不低於7.79%。此外，恒大地產承諾將履行約定承諾期間每一年淨利潤最少60%分派給股東。
協議還規定，如果恒大地產與深深房的重組上市協議未能在2020年1月底前完成，戰略投資者將有權要求凱隆置業以原有投資成本回購所持股權，或者由凱隆置業無償向戰略投資者轉讓部份恒大地產股份，轉讓比例為戰略投資者所持股份的50%。
擁境內外上市平台
恒大去年全年銷售3733.7億元，首次超越萬科（2202），成為內房一哥。直至2016年上半年前，萬科都是內房龍頭，不過受制於股權紛爭，由去年第三季開始，萬科表現落後於主要競爭對手，恒大的銷售額開始輕微領先，連續數月銷售突破400億元。恒大亦於去年8月大幅上調全年銷售目標50%至3000億元。
不過，恒大昨日股價未受消息刺激，全日無升跌，收報5.39元，成交5600萬元。分析認為，是次分拆獲批意味恒大地產重組上市的境外審批障礙已掃除，回歸A股進程已走過半，實現回歸A股後，恒大將擁有港股和A股境內外雙上市平台，有利未來高速發展。