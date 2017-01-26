﻿分拆地產業獲批 恒大邁步回歸A股 注資深深房借殼

繼年初引入300億元（人民幣，下同）戰略投資後，恒大地產回歸A股再取得突破性進展。恒大（3333）昨日開市前公佈，擬借殼深圳上市的深深房分拆旗下恒大地產回歸A股的建議，已獲聯交所原則上批准，亦是聯交所批准的史上最大規模分拆。分析認為是次分拆獲批意味恒大地產重組上市的境外審批障礙已掃除，有利回歸A股進程。



恒大表示，聯交所已原則上批准其分拆建議，集團正與深深房商討重組的最終條款，重組完成後，恒大地產將繼續為集團的附屬公司，另集團將繼續持有旅遊、金融及互聯網相關業務。



恒大地產續為附屬



恒大於去年10月公告，與深圳上市的深深房達成協議，深深房將以發行A股及支付現金的方式，收購恒大地產全部股權，變相將恒大地產回歸A股上市。恒大本月公佈，凱隆置業及恒大地產於去年12月30日與投資者訂立協議，8家戰略投資者將合計出資300億元，取得恒大地產增資擴股後13.16%的股權；當中，中信聚恒、廣田投資、華建分別認購50億元，分別持股2.19%。恒大地產為中國恒大的間接全資附屬公司，增資完成後，恒大地產將由凱隆置業持有約86.84%的股權。



另據投資協議，凱隆置業及恒大地產已向投資者承諾，恒大地產未來3年的淨利潤不少於888億元。在未實現上市的情況下，恒大地產將包底保證投資者年均7.79%的投資收益。只要恒大地產在未來3年的可分配利潤分別超過32億元、41億元及44億元，即可保證戰略投資者3年的年均收益率不低於7.79%。此外，恒大地產承諾將履行約定承諾期間每一年淨利潤最少60%分派給股東。



協議還規定，如果恒大地產與深深房的重組上市協議未能在2020年1月底前完成，戰略投資者將有權要求凱隆置業以原有投資成本回購所持股權，或者由凱隆置業無償向戰略投資者轉讓部份恒大地產股份，轉讓比例為戰略投資者所持股份的50%。



擁境內外上市平台



恒大去年全年銷售3733.7億元，首次超越萬科（2202），成為內房一哥。直至2016年上半年前，萬科都是內房龍頭，不過受制於股權紛爭，由去年第三季開始，萬科表現落後於主要競爭對手，恒大的銷售額開始輕微領先，連續數月銷售突破400億元。恒大亦於去年8月大幅上調全年銷售目標50%至3000億元。



不過，恒大昨日股價未受消息刺激，全日無升跌，收報5.39元，成交5600萬元。分析認為，是次分拆獲批意味恒大地產重組上市的境外審批障礙已掃除，回歸A股進程已走過半，實現回歸A股後，恒大將擁有港股和A股境內外雙上市平台，有利未來高速發展。



