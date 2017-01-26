﻿通脹升幅遜預期 澳洲曾跌0.88%

承接周一跌勢，金價周三續挫，險守每盎司1200美元；美股再創新高以及美債息攀升，反映投資者避險需求減少，加上臨近春節，內地黃金需求薄弱影響，皆利淡金價。此外，市場擔心美國石油供應持續增加抵銷油組減產的效果，紐約3月期油價連升4個交易日後，周三回軟至每桶52.57美元。



倫敦現貨金價曾低見每盎司1200.99美元，隔日跌7.82美元或0.65%。紐約2月期金價曾跌10.3美元或0.85%，見每盎司1203.30美元。有金商指出，金價在本周初升至兩個月高位後，短期內或有下調壓力。山東黃金集團的分析師表示，金價步入今年以來走高，短線需要一些技術調整，農曆新年期間金價或測試每盎司1185美元水平。



不過，澳洲第二大金商Evolution Mining的執行主席克萊因認為，今年英國與歐盟展開「脫歐」談判，美國總統特朗普又推出新政，全球經濟前景並不明朗；加上種種地緣政治風險，都會強化黃金的避險角色，相信今年將是金價向好的一年。



紐約期油價連升4個交易日後，周三回軟，紐約3月期油價曾隔日跌61美仙或1.15%，見每桶52.57美元。倫敦3月期油價亦曾跌65美仙或1.17%，見每桶54.79美元。



美國石油學會（API）周二公佈的數字，美國上周的原油、汽油和柴油存貨升幅高於市場原先預期。美國能源情報署昨日亦公佈，上周原油存貨增284萬桶，多於市場預期。



匯市方面，澳元周三曾跌0.88%，至75.15美仙（澳元兌5.82港元）。澳洲最新公佈的第四季消費物價指數按季僅升0.4%，較預期的0.7%溫和，令息口前景偏軟，拖累澳元表現。



美匯指數周三回軟並曾再度跌穿100點，低位曾見99.997，隔日跌0.35%。該指數在周一及周二均曾跌穿100點，但尾市皆能重上100點以上。日圓兌每美元在周二尾市下跌0.96%後，周三略為回穩，曾見113.04日圓兌1美元（每百日圓兌6.86港元），隔日升0.66%。



有「日圓先生」之稱的日本前副大藏相榊原英資認為，美國新任總統特朗普將無法達成他承諾的經濟增長目標，從而動搖市場對「特朗普經濟學」的期望，估計美元兌日圓今年內有望跌穿100大關。日本上月出口按年升5.4%，升幅遠高於預期的1.2%；上月進口則跌2.6%，跌幅亦大過預期的0.8%。