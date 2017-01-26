﻿IFC外望——中國黃金消費大劈6.7%

中國大媽嘅力量可以話不容忽視，只要佢哋一睇中一樣嘢，就會好似狂風掃落葉咁「買、買、買」，仲記唔記得有一段時間黃金價格就咁俾中國大媽炒起。不過好可惜，當大媽們嘅喜好要轉嘅時候，乜嘢都阻止唔到佢哋，金價可謂成也大媽敗也大媽，當大媽唔再追捧黃金時，中國去年嘅黃金消費就跌咗6.7%。



全盛時期，中國嘅大媽們買金係一斤斤金條咁買，相當豪氣！不過，睇番中國黃金協會公佈嘅數字，去年中國內地累計生產黃金453.48噸，係連續10年成為全球最大嘅黃金生產國，按年增長0.76%。話就話係生產大國，但中國去年嘅黃金消費量，就按年跌6.74%至975.38噸，可見大媽們對黃金嘅「愛」情已逝。



話雖如此，中國黃金協會就話，雖然黃金首飾嘅消費因為整體消費市場疲弱，而出現大幅下滑，但係實金投資表現就非常搶眼，金條和金幣嘅消費就大幅增加，合計增長近30%。唔知道臨近新年，大媽們對金飾嘅需求會唔會又多番呢？



地產商入主國安球隊



又一間內地地產商走去玩中超，中赫置地以35.55億元人仔向中信（267）買咗國安球隊64%股權，將會成為國安嘅最大股東，中超不嬲都畀老闆有球會命名權，而北京國安將會改名做北京中赫國安。雖然中信集團並未完全退出國安球隊，但佢哋已經唔係球隊最大粒果個，不再享有球隊絕對話事權，這意味着國安球隊嘅24年中信時代正式完結。以交易價計，國安球隊價值高達55.547億元人仔，認真犀利。



中赫集團喺香港就無上市，佢哋喺2005年成立，經營範圍包括礦業投資，房地產投資等。



地產商走去搞足球，最早先例就係大連萬達，當時仲係大連一間細公司嘅萬達集團，通過「萬達足球隊」幫自己做宣傳。



而地產商大規模入股中超球隊，就係因為廣州恒大取得成功。自從2010年入主廣藥隊後，廣州恒大短時間內就取得成功，仲幫恒大（3333）做到好大宣傳效果，引咗成班同行去玩中超。



高瞻