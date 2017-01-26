﻿市場簡訊

—臨近農曆新年收爐，多隻大藍籌發盈警。聯通（762）、中石油（857）及國壽（2628）發盈警，料去年全年純利分別最多大跌94%、80%及50%，資源股包括中國神華（1088）則發盈喜。



聯通去年雖成功實現4G用戶破億，但以2015年純利為105.6億元（人民幣，下同），若大跌94%則去年純利僅有約6.3億元。去年聯通首三季純利15.9億元，換言之聯通去年第四季將見紅，有9.6億元虧損。







—電視廣播（511）擬斥資約42億元，以每股30.5元回購31.51%股份，刺激昨日股價急升11.28%，收報29.6元。大行亦紛紛唱好電視廣播股價，德銀昨發報告上調電視廣播的目標價至31.45元，評級為「買入」。







—農曆新年臨近，企業及個人購匯需求增加，在岸人民幣（CNY）昨大幅貶值，中段一度跌穿6.88關口，日盤收報6.8796兌1美元，較上日下跌226點子。離岸人民幣（CNH）亦顯著偏軟，一度急跌237點子，低見6.8397。另外，人行否認向人民幣跨境收付設限。







—南海控股（680）斥32.86億元（人民幣，下同），向橙天嘉禾（1132）收購在中國經營影院業務的橙天嘉禾影城全部股權，交易將以現金支付。受交易影響，橙天嘉禾昨天起停牌。南海亦計劃向橙天嘉禾影城（中國）另一名股東嘉興信業，購入其餘7.41%股權。







—漢國置業（160）及母公司建業實業（216）公佈，漢國以逾31億元向深圳上市公司陽光城集團，出售廣州天河區地產發展項目75%權益，預料盈利淨額可達22億元，當中建業應佔淨額15億元。兩隻股份昨日復牌，股價齊齊飆升，錄得約20%升幅。







李嘉誠旗下的維港投資再有新投資。專注於汽車研發的Divergent 3D，在維港投資牽頭支持下，首輪融資共獲得2300萬美元。Divergent 3D將運用新資金把具突破性的「硬—軟件」平台推進市場，旨在減低汽車製造的資本成本，縮短生產時間，減少對環境造成的影響。







—中銀監公佈，去年底商業銀行不良貸款餘額1.51萬億元（人民幣，下同），較上季末增加183億元；商業銀行不良貸款率1.74%，按季下降0.02個百分點，全年不良貸款率基本保持穩定。去年商業銀行實現淨利潤1.64萬億元，按年增長3%。國資委公佈，2016年中央企業實現利潤總額1.2萬億元，增長0.5%。







—I.T（999）截至去年11月底止3個月，香港銷售增長按年下跌4.6%，中國和日本的銷售增長則分別上升18.5%和22.4%。香港毛利率按年增加1.2%，中國市場則按年跌1.2%，日本地區按年上升5.6%。港元強勢鼓勵海外消費，令香港營運受壓。毛利率有所提升，主要因為於期內減少了減價活動及集中銷售較高毛利產品所致。







—中遠海發（2866）公佈，因為受到韓進航運破產的影響，須為應收的集裝箱帳款等作出減值，合共4.17億元人民幣，將影響去年業績。







—證監會譴責惠理基金及惠理基金香港，在管理兩隻基金期間未有遵守監管規定，分別罰款200萬元，即共400萬元。惠理中華新星基金（新星基金）及惠理大中華高收益債券基金（高收益債券基金）這兩隻基金，曾發行超出規定的註冊股本的股數。







—天韻國際（6836）訂立意向書，收購中國從事亞熱帶加工水果產品的製造及銷售公司。