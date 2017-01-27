﻿電訊業現超級合併 美股三大指數齊創新高

美股杜指在周三首度升上20000點大關後，周四早段繼續靠穩，守住此一里程碑之上；標普指數突破2300點，納指也再創紀錄新高。Verizon據報研究與Charter Communications合併，後者股價早段曾銳升近9%。



杜瓊斯工業平均指數周四早段曾見20120.66點，隔日升52.15點；標準普爾五百指數曾見2330.75點，升2.38點；納斯達克指數見5669.61點，升13.27點。三大指數均創日內紀錄新高。滙控（005）美國預託證價格曾見66.96港元，較香港收市價升0.26元；中移（941）美國預託證價格曾見88.48元，較香港收市價升0.28元。



到今晨四時，杜指收報20082點，升13點。滙控美國預託證券（ADR）價格見66.59元，較香港收市價跌0.11元；中移美國預託證券見87.88元，較香港收市價跌0.32元。



《華爾街日報》報道，Verizon正研究與Charter Communications合併可能性，成事的話兩家公司將共組電訊業巨子，並一舉超越Comcast Corp.成為美國最大網絡供應商。消息刺激Charter Communications股價早段曾大升8.9%；Verizon則曾挫2.5%。



美國上周的首次申領失業援助人數增加2.2萬人，報25.9萬人，多於預期的24.7萬人。此外，美國上月的新屋銷售報53.6萬年率單位，少過市場預期的58.8萬單位。



恒指見三個月高位



另外，港股在農曆新年收爐前夕連升4個交易日，創下3個月高位。在多隻大型藍籌股發力下，恒指在昨日期指結算日升325點或1.41%至23374點，成交額649億元。



其中，中銀香港（2388）、渣打（2888）、恒生（011）以及大新（440）多隻銀行金融股更齊齊破頂，創下一年新高。有分析指，港股在美股帶動下，短期內或上試23500點，惟港股在內地A股農曆新年重新開市後，表現可能在A股影響下受壓。



藍籌股表現方面，多隻重磅成分股齊齊發力帶動恒指上升。「股王」騰訊（700）升2.1%報205元；滙控升1.8%報66.7元；中移動升1.6%報88.2元；建設銀行（939）升2.1%報5.84元。



銀行金融股表現同樣優異，恒生、大新、中銀及渣打齊創1年高位，分別升1.1%、1%、2%及2.7%。內地三大電訊股表現強勢，除中移動外，聯通（762）在周三發盈警下，股價仍急升3.6%報9.19元；中電信（728）升1.1%報3.7元。另外，大昌微線（567）自15年6月停牌逾年半後，在昨日復牌即急瀉39.7%，收報0.7元。