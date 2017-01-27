 Advertisement
  • 2017年1月27日 星期五
  • 15º
  • 79%
熱門： 劉德華林鄭月娥曾俊華新年曾蔭權

日報新聞 > 財經

﻿置富末期分派24.45仙

2017-01-27 列印
　　置富產業信託（778）公佈去年全年業績，每股末期分派24.45仙，升4%；總分派持續13年增長。到期租約續租租金升幅為14%，平均租金則升4.5%，至每方呎41.8元。

　　非執行董事趙國雄有信心，今年租金預計能錄得低雙位數增長，與去年水平相若。置富產託亦跟上潮流引進新品牌，為商場帶來活力。加租幅度收窄，反映香港經濟放緩而並非欠佳。以個別行業來看，現時地產代理的租金加幅會較多，因為樓市交投氣氛轉旺。銀行業務開始逐漸轉型，所以可負擔的租金水平會較低。

　　本港經濟放緩，他指市民花紅、工資少了，較多人會選擇留在屋邨商場消費或飲食，反而為集團帶來正面影響，提升生意額。他預料本港今年樓市仍然平穩，不會大幅波動。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd