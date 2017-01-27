﻿置富末期分派24.45仙

史浩克04新兵古多貝斯托拿在上輪德甲一箭定江山，替球隊主場絕殺恩高斯達特，獲教練韋恩斯拿爾點名稱讚。這名廿七歲前鋒在處子戰即有好表現，今晚聯賽可望再有進帳，替新東家擊退客戰表現平平的法蘭克福，直取主勝。 （有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 古多貝斯托拿在冬季轉會窗從德乙紐倫堡須投史浩克04，上輪處子登場即替球隊絕殺對手，教練韋恩斯拿爾直言對這名奧地利籍射手期望甚高︰「此子在首戰的表現已經證明今次收購值回票價，相信他在未來會繼續是我們的搶分關鍵。」事實上此子上半季為紐倫堡在德乙上陣十六場入十四球，入球效率驚...

2017-01-27