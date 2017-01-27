﻿企業匯出利潤 外管局：應先彌補虧損 加強統計境外存留資金

外管局再出跨境資金監管新規，「擴流入，防流出」升級。外管局要求境內機構利潤匯出前，應先彌補以前的年度虧損，並要求境內企業及時報送境外外匯帳戶收支信息。分析指，外管局在防流出方面監管更嚴，包括加強對境外存留資金的統計分析。



擴大流入方面，外管局擴大境內外匯貸款結匯範圍，允許具有貨物貿易出口背景的境內外匯貸款辦理結匯。同時，要求境內機構應以貨物貿易出口收匯資金償還，原則上不允許購匯償還；以及允許自貿區內境外機構境內外匯帳戶辦理結匯。



外管局允許內保外貸資金調回境內；同時，境內銀行通過國際外匯資金主帳戶吸收的存款，可境內運用比例由50%調整為100%，境內運用資金不佔用銀行短期外債餘額指標。



外管局明確，銀行為境內機構辦理等值5萬美元以上的利潤匯出業務，應按真實交易原則審核匯出文件，包括董事會利潤分配決議、稅務備案原件、經審計的財務報表，並在稅務報表原件上加章簽注匯出金額及時間。



外管局負責人指出，在近期的監測及核查中發現，少數企業存在出口不收匯或少收匯，進出口報關主體和收付匯主體不一致等情況，擾亂正常外匯收支秩序。



去年12月起，內地加強對跨境資金的真實性、合規性審核，限制部分行業海外收購，壓抑走資。外電引述業內消息透露，至少有兩宗紐約的酒店業交易破裂，涉資為4億及5億美元，料將阻礙今年的酒店收購交易。



人民幣持續貶值，也影響了人民幣的國際支付排名。據環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）報告指，人民幣在去年的支付額較2015年下降29.5%，佔比從2015年12月的2.31%降至2016年12月底的1.67%，人民幣在國際支付中排名第六。



外電消息指，人行提出商業銀行必須嚴格控制首季新增貸款，原則上新增往房貸款不論在總量及增速均要低於去年首季，嚴控銀行過度放槓桿。消息稱，按MPA要求，若信貸增速過快，銀行將遭差別化存款準備金利率等處罰。對此，人行未予置評。



英皇證券撐中資券商來港



英皇證券（717）執行董事陳錫華於股東會後表示，有內地券商來港併購本港券商，或內地的央企、民企入股香港券商或金融公司之現象，這是中港兩地市場融合的一個必然現象，於市場發展來說也很常見。由於「深港通」和「滬港通」關係，中港兩地股市交流更為強化，這類兼併或持續發展對整個市場的發展來說都是一件好事。



陳錫華指，公司以往計畫在內地成立合資公司後，在中國申請成立為全牌照合資證券公司，惟交易最終告吹。陳錫華指，從來沒有放棄內地發展，有不少策略性股東是中資金融機構。



陳錫華指，內地有持續發展的空間，公司一直與內地金融機構策略性合作，如中國太平（966）及中國華融（2799）都是他們的策略性股東，以及一些中資的金融機構亦是其集團的策略性股東，但因他們持有少於5％的股權，所以在披露上市場未必知道。