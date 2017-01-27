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﻿維達純利翻倍 末期派12仙

2017-01-27 列印
　　因匯兌損失減少及在亞洲新收購業務的盈利貢獻，維達（3331）去年純利大增逾倍，末期派息亦大增1.4倍至每股12仙。維達主席及執行董事李朝旺表示，今年下半年該公司位於浙江的新廠房亦將會投產，年產能力6萬噸，令總產能提升至110萬噸；又強調不傾向打價格戰及提高產品價格，除非原材料價格持續高企。維達昨日績後升4%或0.6元，收報15.5元。

　　截至去年12月底止全年業績，維達收入120.57億元，按年升24.3%，毛利38.17億元，按年升29%。純利6.54億元，按年升107.8%。每股盈利59.8仙，按年升89.8%；派末期息12仙，按年升1.4倍。

積極發展電商業務

　　李朝旺指出，目前亞洲消費品市場仍面對內地經濟增長放緩、消費模式改變等挑戰，將為行業帶來衝擊。因此公司積極發展電商業務，及準備推出不同類型產品應對。李朝旺稱，該公司電商收入現時比重由前年的13%上升18%，高於市場平均水平，料電商業務的貢獻率將會持續增加。

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