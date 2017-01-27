﻿美匯指數七周低位 日圓重見114水平

日圓兌每美元周四早段上攻113水平不果後走勢回落，重見114兌1美元；主要受部份美元淡友拆倉，帶動美元兌一籃子貨幣昨從7周低位反彈影響，而日股顯著上揚，亦令日圓兌美元走跌。美匯回升，拖累金價昨步入連續第3個交易日下跌，曾下滑超過1%，並跌見兩周低位。



反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數周四曾低見99.793，創7周以來新低；隨後回升，高位見100.52，隔日上漲0.49%。美匯指數在周一至周三均曾跌穿100點，但尾市皆能重上百點以上。



日圓兌每美元周四曾漲至113邊緣，其後回軟，曾見114.47日圓兌1美元，隔日跌1.05%。住友三井信託銀行外匯銷售高級經理西田表示，周四市場缺乏新的推動力，在部份美元淡友入市回補空倉下，令美匯指數回升。他又說，日圓兌每美元周四早段測試113水平失敗後回落，而在日經指數高收1.8%後，日圓兌美元跌勢加快。



西田認為，特朗普貿易保護主義立場固然利淡美元，但另一方面他的財政刺激措施又會推高美元，預期美元短線仍會在112.5至114.5之間交投。日本首相安倍晉三的經濟顧問本田悅朗預期，特朗普出任美國總統，美日息差擴大的因素將帶動日圓今年內跌穿120兌1美元。歐羅曾隔日跌至1.0673美元，跌0.7%。英鎊跌0.61%，見1.2557美元。



商品方面，美匯回升，拖累倫敦現貨金價曾下挫至每盎司1185.6美元，隔日跌15.19美元或1.26%。紐約2月期金價曾跌12.9美元或1.07%，見每盎司1187.6美元。



Phillip Futures策略師陸姆表示，美股杜指周三突破二萬點里程碑，並帶動歐亞股市其後上揚，投資者關注資金可能正從黃金等資金安全港流向風險資產，也是金價昨日受壓主因。國際油價周四回升，紐約3月期油價曾隔日升70美仙或1.33%，見每桶53.45美元。倫敦3月期油價亦曾升87美仙或1.58%，見每桶55.95美元。