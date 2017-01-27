﻿IFC外望——恒隆太子爺現身業績會

又一個富二代出現喺業績記者會，恒隆地產董事長陳啟宗個仔陳文博（見圖），喺上年11月做咗公司執行董事後，昨日首次代表公司出席業績會，雖然係第一次出席，不過都唔算好緊張。佢仲賣口乖，話跟到董事總經理陳南祿可以學到好多嘢，現時負責內地發展項目。有父親陳啟宗、上司陳南祿等支持，自己工作都算放心。不過被問到跟住陳南祿做嘢辛唔辛苦，陳文博就答咗句好耐人尋味回應，反問記者「跟住Philip（陳南祿）做嘢，你話辛唔辛苦？」搞到陳南祿都聽唔明呢番說話，即刻回咗句「呢句即係讚緊我，定窒緊我？」不過，韋琪知道陳南祿係管理高手，熟悉地產業，在內地又有廣泛人脈，有咁好嘅師傅，陳啟宗至會安排個仔跟佢學嘢。陳文博對住咁好嘅師傅當然係讚賞敬佩有嘉啦！



恒隆由陳啟宗父親陳曾熙及叔父陳曾燾一手創辦，到咗1986年，由叔父出任集團董事長，陳啟宗則獲委任加入恒隆地產董事局。



跟住1991年，再由陳啟宗繼任恒隆集團及恒隆地產董事長，成為恒隆第二代話事人。陳文博剛晉身董事局，未來有機會成為恒隆第三代話事人，佢現時才34歲就可以做到公司管理層，我諗好多人恨都恨唔到啦。



荷證監誤爆大鱷沽空足跡



歐洲嘅市場監管機構喺金融危機之後規定對沖基金匯報沽空倉盤規模，但通常唔會向外披露太多細節，咁對沖基金都冇咩異議。好衰唔衰，荷蘭監管機構星期二錯誤披露咗幾百單對沖基金沽空交易細節，當中仲包括「金融大鱷」索羅斯沽空荷蘭大行嘅資料添！



根據倫敦《金融時報》報道，荷蘭市場監管機構AFM星期二喺佢哋嘅網站錯誤披露咗自2012年以來嘅幾百單跨國對沖基金沽空交易資料，而呢啲沽空活動都係私底下做，基本上得監管機構知。雖然AFM網站其後急急腳刪晒呢啲內容，但對沖基金近年做淡歐洲公司嘅細節，已經無程程曝晒光。



喺上述曝光沽空交易中，包括「金融大鱷」索羅斯旗下對沖基金沽空部份荷蘭大銀行嘅資料，以及Renaissance Technologies旗下透明度極低嘅對沖基金Medallion嘅沽空倉盤。在2008年全球金融危機之後，歐洲嘅市場監管機構規定對沖基金必須向佢哋匯報沽空倉盤規模，但只要沽空規模不超過相關公司已發行股數嘅0.5%，當局就唔會向外披露。



高瞻



