﻿IFC外望——恒隆太子爺現身業績會

恒隆由陳啟宗父親陳曾熙及叔父陳曾燾一手創辦，到咗1986年，由叔父出任集團董事長，陳啟宗則獲委任加入恒隆地產董事局。
跟住1991年，再由陳啟宗繼任恒隆集團及恒隆地產董事長，成為恒隆第二代話事人。陳文博剛晉身董事局，未來有機會成為恒隆第三代話事人，佢現時才34歲就可以做到公司管理層，我諗好多人恨都恨唔到啦。
荷證監誤爆大鱷沽空足跡
歐洲嘅市場監管機構喺金融危機之後規定對沖基金匯報沽空倉盤規模，但通常唔會向外披露太多細節，咁對沖基金都冇咩異議。好衰唔衰，荷蘭監管機構星期二錯誤披露咗幾百單對沖基金沽空交易細節，當中仲包括「金融大鱷」索羅斯沽空荷蘭大行嘅資料添！
根據倫敦《金融時報》報道，荷蘭市場監管機構AFM星期二喺佢哋嘅網站錯誤披露咗自2012年以來嘅幾百單跨國對沖基金沽空交易資料，而呢啲沽空活動都係私底下做，基本上得監管機構知。雖然AFM網站其後急急腳刪晒呢啲內容，但對沖基金近年做淡歐洲公司嘅細節，已經無程程曝晒光。
喺上述曝光沽空交易中，包括「金融大鱷」索羅斯旗下對沖基金沽空部份荷蘭大銀行嘅資料，以及Renaissance Technologies旗下透明度極低嘅對沖基金Medallion嘅沽空倉盤。在2008年全球金融危機之後，歐洲嘅市場監管機構規定對沖基金必須向佢哋匯報沽空倉盤規模，但只要沽空規模不超過相關公司已發行股數嘅0.5%，當局就唔會向外披露。
高瞻