﻿市場簡訊

—電能實業（006）昨宣布，派發特別股息每股5元。特別中期股息將於2017年2月28日以現金派發予2月15日營業時間結束時已登記的在公司股東名冊內之股東。電能最大股東長建（1038）料獲得逾41億元現金。電能在本月16日宣布，與長實地產（1113）及長江基建聯手，提出收購澳洲能源公司Duet，當時電能預告，會於26日考慮是否派發特別股息5元。







—德祥企業（372）公布，獲殼王孫粗洪旗下公司斥5.97億元，收購11.47億股，佔已發行股本67.96%。孫粗洪將就餘下股份提出全購，每股作價0.52元，折讓7.14%。收購資金將由內部資源及結好證券提供的2.6億元信貸融資支付。







—孫粗洪為環能（1102）主席、長盈（689）主席及伯明翰環球（2309）控股股東；並間接持有中策集團（00235）約9.89%股本。







—證監會，譴責立生證券並處以罰款70萬元，原因是立生沒有就監察和監督僱員交易制訂妥善的監控措施，違反了《操守準則》。



證監會發現，於2013年12月4-27日，兩名立生僱員在屬於他們或受他們控制的4個帳戶之間進行了25對交叉盤買賣，目的是要延遲交收他們的個人買賣。







—信德集團（242）公布，向獨立第三方以及主要股東何超瓊，收購位處新加坡烏節路附近一幢高17層的商業地標發展項目，即「TripleOne Somerset」合共70%權益，代價3.5億坡元（約19.15億港元）。該交易將視為股東大會的決議，採取不同的支付方式。包括現金16.69億元；或向何氏發行最多9222.7萬股代價股支付，發行價2.7元。







—AEON 信貸財務（900）宣布，永旺信用擔保以自願性清盤之方式進行清盤。AEON 信貸財務及 AEON Financial Service Co. 分別持有 50%股權。AEON 信貸財務指，由於永旺信用擔保 並未能產生足夠收益以應付其自身的營運費用， 自2015年起已停止提供信用擔保作為其業務的一部分，並且不再進行任何實質性營運。







—中國航空工業（232）發出盈警，截至2016年12月底止全年度出現重大虧損；2015年盈利4182萬元。虧損主要由於物業發展、投資業務及其持有的若干投資的表現未如理想。







—親親食品（1583）發盈警，預期去年綜合純利顯著下跌，主要因為確認上市產生的一次性開支約2300萬元人民幣，中國附屬公司分派盈利時產生額外預提所得稅， 去年收入及毛利分別減少4%及1%。







—中國太平（966）發出盈警，預期截至2016年12月底止全年度盈利減少約25%；2015年度盈利63.41億元。盈利下跌，主要由於其2015年同期權益類投資實現收益較高。







—國家統計局昨天發布的工業企業財務數據顯示，2016年全年規模以上工業企業利潤比上年增長8.5%，創三年來最快增速；但12月增速僅2.3%，為年度最低，增速較11月份回落12.2個百分點。統計局工業司稱，目前國內外經濟環境依然錯綜複雜，工業經濟向好的基礎尚不牢固，需求結構不合理、回款難、費用高依然拖累企業盈利。