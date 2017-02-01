﻿特朗普「閉關」惹爭議 杜指再下挫123點

美股杜指在周一下跌120點並失守20000點關後，昨日進一步下跌，一度下跌175點，跌穿19800點水平。石油巨擘埃克森美孚等公司上季業績欠佳，加上白宮近日的移民政策引起政治爭議，皆利淡美股。



承接周一的跌勢，杜瓊斯工業平均指數中段曾跌至19795點，大跌175點，至今四時報19847.77點，跌123.36點；納斯達克指數報5107.19點，跌22.14點。滙控（005）美國預託證價格報65.94港元，較上周五香港收市價0.81港元；中移動（941）美國預託證價格報87.99港元，較上周五香港收市價升0.14港元。



S&P CoreLogic Case-Shiller去年11月份的美國20大城市樓價指數按年升5.3%，升幅高於市場預期的5%，並較10月錄得的5.1%有所加快。



儲局議息 料按兵不動



不過，企業業績表現欠理想，埃克森美孚上季盈利16.8億美元（約130億港元），每股盈利41美仙，按年跌近40%，為最少2006年以來最大的單季跌幅，並遠遜市場預期。聯合包裹（UPS）上季蝕2.39億美元，每股虧損27美仙。撇除特殊項目後，每股盈利1.63美元，低於市場預期的1.69美元。



另外，美國聯儲局為期兩天的議息會議，將於本港時間明日凌晨有結果。市場普遍認為，由於當局須觀望特朗普施行政策的影響，故儲局將會按兵不動。



外圍方面，歐盟統計局昨日公佈的最新數據顯示，歐羅區19國1月份的消費物價指數預估加快至按年升1.8%，是2013年2月以來最高，較12月份的1.1%升幅進一步加快，且更加接近歐洲央行2%的中期通脹目標。不過，該區剔除價格較波動的能源和生鮮食品後的1月核心通脹，表現較為呆滯，按年僅升0.9%。期間，能源價格按年升8.1%，生鮮食品亦升3.3%。正如歐央行行長德拉吉上周四議息後曾表示，他不會在意能源價格波動，會保持觀望直至基本通脹出現令人信服的持續上升為止。



歐羅區增長跑贏美國



同日出爐的去年第四季歐羅區國內生產總值（GDP）按季升0.5%，按年升1.8%，與預期相符，同時是3季以來最強的季度表現。去年全年計，該區GDP按年升1.7%，較2015年度5年新高的2%增長稍微放緩，但是經濟增長已是金融危機以來首見超越美國；美國去年全年經濟增長僅1.6%，是2011年以來最慢。



受惠經濟穩步增長，歐羅區12月的失業率整體亦降至9.6%，是2009年5月即希臘未爆發債務危機以來的新低。另經濟龍頭德國1月份的失業率下降至統一以來新低的5.9%。