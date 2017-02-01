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﻿日央行調高增長預測

2017-02-01 列印
　　日本央行周二議息後按兵不動之餘，決定調高今後3個年度的經濟增長預測，並指出日圓下跌將有助日本出口。日央行表示，議息後決定維持寬鬆貨幣政策不變。

  行長黑田東彥表示，日央行將按「現有步伐」繼續買債，旨在控制市場國債孳息的兩項政策利率也保持不變。該行維持對銀行停泊超額資金的付息率為負0.1厘；10年期政府債券孳息目標利率則維持在零。

　　此外，日本央行把2016財政年度的國內生產總值（GDP）增長目標，由去年10月預測的1%向上修訂為1.4%；2017年度的經濟增長預測由1.3%調升為1.5%；2018年度的增長預測也由0.9%上修為1.1%，主要基於海外經濟有所改善以及日圓貶值有助出口等因素。
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