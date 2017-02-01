﻿港股雞年第一擊 紅盤高收有暗湧 觀望內地PMI數據

農曆新年長假期後，今天為港股於雞年的首個交易日。雖然特朗普的「閉關」新政嚇怕市場，美股杜指周一已失守兩萬點，昨晚亦低開，但歐羅區經濟數據理想，在好淡消息爭持下，恒指高收仍有變數。



港股今天能否高開高收存在變數，但市場人士指出，隨著A股本周五復市，以及北水再度南下，港股在2月份仍有機會向好。澳門在長假期旺丁旺財，對濠賭股有利，但股價能否炒上，仍要視乎即將公佈的1月份博彩收入數據。



由於美國總統特朗普的入境政策嚇窒市場，美股杜指周一跌122點，收報19971點，是今年以來最大跌幅，勢影響港股雞年首個交易日表現。除美股因素外，內地今天將公佈1月份的官方製造業採購經理指數（PMI），市場預測內地1月份官方製造業PMI，由去年12月的51.4，稍為放緩至51.2，將會是連續6個月處於擴張水平。



澳門旺場 賭股料造好



至於農曆新年是內地假期的黃金周，澳門旅遊局昨日公佈，由1月27日至1月30日，旅客總人數為45.7萬人，對比去年黃金周同期，按年升4.8%，當中有29.8萬名旅客來自中國，增幅4.9%，消息預計有利澳門賭股表現。農曆新年期間，中國旅客習慣年初一至二拜年，初三之後才外出旅遊，因此初三的數字更具代表性。澳門於1月30日（初三）有約12萬名中國旅客，按年增加6.9%。



對於港股復市後預測，新鴻基金融財富管理策略師溫傑預期，雞年首個交易日恒指將紅盤高開高收，預期本周恒指在23000點至23600點上落。溫傑續指，如資金流配合，恒指於2月有望試上24000點。



被問及澳門博彩業於農曆新年假期的表現，溫傑表示，假期期間澳門酒店爆滿，他相信可帶旺賭場的中場人流和收入。



至於金沙中國（1928）早前於業績電話會議指出，有一位女賭神於旗下巴黎人賭場贏走約1.6億元，導致該集團第4季的業績有所影響，溫傑表示1.6億元對金沙來說數目不是龐大，他相信管理層在電話會議中透露，只屬宣傳成份居多。此外，他認為巴黎人屬新賭場，通常新賭場開業初期的勝出率均會偏低，相信日後勝出率會有所改善。



首季市況還看特朗普



另一方面，耀才證券研究部總監植耀輝認為，雞年首個交易日恒指或會紅盤低開，因為港股於雞年均面對不少挑戰，如美國總統特朗普的經濟政策變數，均令市場擔憂，他預期第一季市況會受美國因素影響較大。