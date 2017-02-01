﻿高息招徠家長客 中銀永亨吸利是錢

雞年伊始，小朋友定收到不少利是，家長們不妨將小朋友的利是錢儲起，為小朋友未雨綢繆。中國香港個人金融及產品管理副總經理葉慧文表示，家長應培養小朋友儲蓄習慣，中銀推出的兒童零存整付計劃更可享年利率1.2厘至1.4厘，華僑永亨更高達1.625厘至2厘。



中銀今次的「孩子天」零存整付計劃最吸引的都是高息回報。家長本身若擁有綜合理財戶口，為子女開立零存整付戶口可享1.4厘利息，入場費至少500元，供款期要18個月，至於12個月的供款期就只有1.2厘息口。小朋友亦可獲得中銀自家設計的公仔存摺簿，儲了多少錢都一目了然。



華僑永亨息率最高兩厘



葉慧文指，該行開立孩子天戶口有70%為6歲以下小孩，而30%是零至兩歲。葉慧文指，農曆新年前後是家長為小朋友開戶高峰期，反映現時家長的理財觀念強。他們平均開戶金額大約3000至4000元。而開戶數目去年比2015年更有6至7%的增長。



另一個高息之選是華僑永亨的「My Kid儲蓄計劃」，雖然息口最高有2厘，但供款期最少12個月，每月存款額最低500元。該計劃回報比一般定存息口更高，以12、18及24個月的存款期為例，利率分別為1.625、1.75及2厘。



銀行除了推高息吸引一班家長外，也會以得意卡通人物吸引小朋友。大新銀行就繼續以「多啦A夢」及「Thomas &； Friends」作招徠，小朋友開儲蓄戶可口可得卡通月結單、存款卡等。而同時開立大新「夢想成真」零存整付儲蓄計劃可享年利率1.3厘。



另外，東亞銀行的「理財小博士」入場門檻就最低，只需10元即可開戶。父母有指定綜合戶口，為子女開立全新金額達5000元或以上的理財小博士儲蓄帳戶，其子女開戶可獲迎新獎賞高達200元。