﻿美政局混亂 金價升逾21美元

歐羅兌美元周二升見1.08美元，受惠於歐羅區新出爐的1月份經濟數據表現理想，以及美國新任國家貿易委員會主席納瓦洛指歐羅兌美元過度低估；日圓亦升見112兌1美元水位，兌港元升見6.9算。國際油價先跌後回升，紐約期油到美市初段倒升逾1.3%，回到每桶53美元水位。期金價則受惠避險需求，曾升逾21美元，見每盎司1217美元。



歐羅兌美元在歐市中段升幅擴大至0.99%，見1.0801美元 （歐羅兌8.37港元）。《金融時報》引述納瓦洛表示，歐羅兌美元正嚴重低估，德國貿易大受其益。



另外，歐羅區新出爐的1月份通脹加快至按年升1.8%，見近4年新高，失業率降至7年低位，上季經濟亦是3個季度以來最強，但鑒於核心通脹仍低迷，估計歐洲央行暫不會檢討量寬措施。



匯商表示，特朗普政府官員近日正積極唱低美元，而特朗普「怒炒」署理司法部長引起政治爭議，亦拖累美元表現。



特朗普新政策引發的混亂令美匯連續兩個交易日走軟，昨日再次跌穿100，見99.92點，日圓匯價則續升，曾見113.17兌1美元（每百日圓兌6.85港元），隔日升0.53%。



日圓匯價周二續升，曾見112.08兌1美元（每百日圓兌 6.91港元），升0.53%。日本央行周二議息後決定按兵不動，並調高3個年度的經濟增長預測，指出日圓下跌將有助日本出口。財務相麻生太郎認為，特朗普出任美國總統令全球經濟不明朗，預期日圓兌美元仍會持續走弱一段時間。前大藏省次官榊原英資則在電視訪問中指，日央行行長黑田目標並非要讓日圓貶值，因此日圓逐步升值100兌1美元水位，應該不會對日本構成問題。



商品方面，美國國內的政治爭議，強化黃金的避險角色，金價昨日上揚達1%，並重上每盎司1200美元水平。倫敦現貨金價曾高見每盎司1215.55美元，隔日升19.99美元或1.67%。紐約2月期金價曾升21.4美元或1.7%，見每盎司1217.4美元。



Marex Spectron的貴金屬交易主管戈弗特表示，假如特朗普一意孤行實施日前宣佈的移民政策，金價料繼續得到支持。紐約3月期油價昨日先跌後回升，曾隔日升69美仙或1.31%，見每桶53.32美元。倫敦3月期油價亦曾升72美仙或1.3%，見每桶55.95美元。