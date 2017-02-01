﻿IFC外望—股神大選後936億掃貨

自從特朗普去年11月當選美國總統以來，投資者對大規模財政政策熱切期待，美股亦屢創新高。「股神」巴菲特透露，自大選後透過旗下投資公司巴郡大舉加碼入市，已經購入120億美元（約936億港元）股票，惟他並未具體說明買了甚麼股票。



特朗普正式就職後，下達一系列極具爭議性的命令，引發社會不滿聲音，不少華爾街高層亦趁機減持股份，投資者開始考慮特朗普新政的負面效果。巴菲特去年大舉增持是否划算，還要拭目以待。



巴郡此輪交易的規模算是大幅加碼。翻查記錄，去年首九個月，巴郡買進52億美元的股票，亦賣出或贖回價值約200億美元的股票，而2015年巴郡則買進約100億美元的股票。巴菲特指出，他對特朗普所稱目標經濟每年增長達到4%感到懷疑，直言「這相當高，有2%就算奇蹟了」。



被問及是否仍持有航空公司股份，巴菲特並未正面回應，只稱巴郡截至去年9月30日止，仍持有航空公司股票。他表示，不會過問巴郡為甚麼買這些股票，惟稱「這基本上是他的決定」。巴菲特去年第3季開始投資美國四大航空公司的股票，令不少投資者感到意外。他早年曾表示，航空股是投資者的價值陷阱，說過去100年投資者購入航空股都慘淡收場。



賀年新節目改去「睇樓」？



近期新盤接連推出並錄不俗銷情，更令樓市氣氛逐漸踏上另一個高峰。其中中國海外旗下項目啟德1號（II），在昨天農曆年初四假期繼續開放示範單位，並不乏有準買家到場排隊參觀，原來「睇樓」亦是新春節目之一。



昨天不乏有一家人扶老攜幼，到場參觀啟德1號（II）示範單位，大人有研究如購入單位，如何放置傢私及家具；小朋友就想像自己的玩具及書藉應該放在未來的睡房，或設置在書房大櫃裏面。此外，現場亦出現一些住在附近地區的居民，前來「八掛」參觀示範單位，看看該盤為何會吸引這麼多人入市。