集團是內地同時擁有第二代和第三代胰島素產品的製藥企業，集團亦將會不斷完善胰島素產品系列，預期為公司股東創造更大收益。
—日本遊戲機開發商任天堂截至12月底的第3財季錄得盈利647億日圓（約44.3億港元），勝過分析師預期的205億日圓盈利，扭轉前一個季度的5470萬日圓虧損，該公司上季的營業額按年倒退21%，至1743億日圓。任天堂上季表現得力於11月推出的3DS遊戲機新版《寵物小精靈》遊戲，以及日圓走軟，利好海外銷情。該公司同時上調財年盈利預測80%，至900億日圓。
—個人電腦軟件巨擘微軟周一發行合共170億美元（約1326億港元）的7種不同年期投資級別債券，同時成為今年來規模最大的發債交易。微軟在去年8月曾發行197.5億美元債券，用於支持收購職業社交網站LinkedIn的交易。近期美國藍籌公司包括蘋果、迪士尼、微軟和Verizon等紛紛藉助低利率時期搶發債券。
—評級機構標準普爾認為，隨着審查趨嚴，中國跨境收購料將放緩。該機構預期，中國海外併購今年將面臨更大的監管和政治障礙。中國企業2016年在歐洲的收購金額從2015年約130億美元飆升至約720億美元，增長4.5倍；在美國的併購金額從50億美元升至360億美元，勁增逾6倍。不過，標普相信，今年與中企海外收購相關的評級活動可能減少。標普還警告，由於中國經濟和金融風險升溫，可能在今年或明年下調中國主權評級。