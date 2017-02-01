﻿市場簡訊——

—聯邦制藥（3933）宣佈出新藥，甘精胰島素注射液預填充規格的申請已獲得中國國家食品藥品監督管理總局批准，預期產品將於近期推出市場。甘精胰島素為長效人胰島素類似物，是第三代胰島素產品。



集團是內地同時擁有第二代和第三代胰島素產品的製藥企業，集團亦將會不斷完善胰島素產品系列，預期為公司股東創造更大收益。







—日本遊戲機開發商任天堂截至12月底的第3財季錄得盈利647億日圓（約44.3億港元），勝過分析師預期的205億日圓盈利，扭轉前一個季度的5470萬日圓虧損，該公司上季的營業額按年倒退21%，至1743億日圓。任天堂上季表現得力於11月推出的3DS遊戲機新版《寵物小精靈》遊戲，以及日圓走軟，利好海外銷情。該公司同時上調財年盈利預測80%，至900億日圓。



—個人電腦軟件巨擘微軟周一發行合共170億美元（約1326億港元）的7種不同年期投資級別債券，同時成為今年來規模最大的發債交易。微軟在去年8月曾發行197.5億美元債券，用於支持收購職業社交網站LinkedIn的交易。近期美國藍籌公司包括蘋果、迪士尼、微軟和Verizon等紛紛藉助低利率時期搶發債券。







—評級機構標準普爾認為，隨着審查趨嚴，中國跨境收購料將放緩。該機構預期，中國海外併購今年將面臨更大的監管和政治障礙。中國企業2016年在歐洲的收購金額從2015年約130億美元飆升至約720億美元，增長4.5倍；在美國的併購金額從50億美元升至360億美元，勁增逾6倍。不過，標普相信，今年與中企海外收購相關的評級活動可能減少。標普還警告，由於中國經濟和金融風險升溫，可能在今年或明年下調中國主權評級。