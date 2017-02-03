﻿fb遭罰39億 美股反覆跌33點

美股呈個別發展，杜指曾跌近60點，其後走勢反覆，至今晨四時報19856點，跌33點。聯儲局周三議息後聲明對於加息保持審慎態度，令美元兌主要貨幣回軟，投資者觀望今日出爐的就業報告，令大市缺乏上升動力。另外，最大社交網站facebook（fb）去年第四季業績勝預期，營業額創新高，純利按年大升近1.3倍。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報19856點，跌33點；納斯達克指數報5629點，跌13點。滙控（005）美國預託證價格報65.79港元，較香港收市價跌0.46港元；中移動（941）美國預託證價格報88.21港元，較香港收市價升0.41港元。



歐洲主要股市個別發展，倫敦股市靠穩，收市升0.47%；巴黎及法蘭克福股市則分別下跌0.01%及0.27%。



申領救濟人數較預期少



美國勞工部出爐的上周新申領失業救濟人數按周跌1.4萬人，至24.6萬人，低於分析師預測的25萬人，是連續100周低於30萬人，也是1970年代以來最長的紀錄，反映勞工市場穩健。



社交網站facebook截至12月底的去年第四季營業額連升7個季度且創新高，報88.1億美元（約687.2億港元），按年升51%；季內純利報35.7億美元（278億港元），按年大升128%，扣除特殊項目後折合每股賺1.41美元。fb上季營業額和每股盈利均勝分析師預期。



fb上季已鞏固作為流動廣告市場第二大廣告平台的地位，僅次於最大的Google母公司Alphabet。該公司上季流動廣告佔廣告整體收入的84%，與上季相若，按年則有4個百分點的增長。不過，fb於2014年以20億美元收購的VR頭盔開發商Oculus，遭美國法院裁定，其VR技術是盜竊美國視像遊戲發展商ZeniMax，判處罰款5億美元。fb行政總裁朱克伯格和Oculus創辦人帕爾馬均有出席聆訊，fb已表示會就有關裁決提出上訴。fb股價昨日曾跌1.85%，見130.76美元。



VR頭盔被判侵權



fb用戶上季增至18.6億人，平均每月增長17%，透過行動裝置上fb的人次增至每月17.4億，較2015年同期增加21%。上季新增用戶7200萬人，其中4300萬人來自亞太地區。至於fb整體收入最大貢獻者是美加的2.31億網友，上季錄得46億美元收入，平均每人貢獻20美元，遠高於其他地區。