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﻿英央行上調增長預測

2017-02-03 列印
  英國央行昨日議息後，調高今年的經濟增長預測，部份與會理事對通脹的容忍度愈來愈接近極限，鑑於「脫歐」談判前景對英國經濟的後續影響，暗示不急於加息。儘管調高經濟增長預測，但該行行長卡尼強調，「脫歐」公投結果對英國經濟的影響現在才開始，將對增長帶來風險。

　　英倫銀行貨幣政策委員周四議息後按兵不動，一致決定把基準利率在維持在0.25厘，每月量寬買債規模亦維持在600億英鎊。

  不過，英倫銀行預期，2017年國內生產總值（GDP）增長2%，升幅較上次預測的1.4%大幅上調；2018年和2019年的GDP增長預測，亦分別上調0.1個百分點。

  該行警告，通脹將會繼續加快，預期到年底，民生開始會受影響。
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