﻿滬深料迎「開門紅」 港股三連跌未轉勢 A股春節後升多跌少

受特朗普移民禁令影響，全球股市連環回軟。內地股市今日復市，券商普遍看好將迎來「開門紅」，認為外圍股市的下跌對A股影響有限。港股方面，昨日仍未能扭轉頹勢，恒指昨天再跌133點，以三連跌計，累跌189點。市場人士認為，港股能否反彈，要視乎滬港通及深港通今天重開之後，南下的「北水」是否踴躍。



內地股市今日長假期後復市，證券商普遍看好將迎來「開門紅」。翻查歷史數據，過去十年，內地股市春節後5個交易日，上證指數有八年錄得上漲，下跌的只有兩年。



新華社農曆年前亦唱好雞年A股表現，並預期雞年仍有新機會。新華社社評稱，經濟新舊動力轉換步伐加快，部份上市公司的風險或會增加；隨著再融資等政策改革推進，A股投資邏輯或略有不同。猴年股市主板整體向好，新股發行步伐亦加快，並成為常態。此外，文章批評萬科股權爭奪戰令險資舉牌概念走進更多企業，引發監管層進駐調查及出台政策等。



中證監加快新股審批



中證監近月亦加快了對新股首次公開發行（IPO）的審批，惟市場觀察人士表示，各方期待已久的IPO註冊制，將會是多年以後的事情。自去年11月以來，滬深兩市的IPO募資總額達到870億元人民幣，成為2015年股災後募資總額最高的三個月。



二級市場投資者經常抱怨IPO從市場「吸血」，而事實過去三個月的新股上市激增，A股仍保持相對穩定，令監管機構有信心認為，增加IPO交易數量不會影響現有股票的價格。上證綜指亦已從去年1月下旬的低谷上漲19%。港股方面，雖然美國聯儲局在議息後按兵不動，但港股未能扭轉頹勢。港股昨日早段曾升120點，升至23439點，但市況淡靜，升勢無以為繼。恒生指數收市報23184點，跌133點，跌幅相當於0.6%。國企指數收報9696點，跌60點，跌幅同為0.6%。不少基金經理仍在休假，大市成交金額只有492億元，扣除上周五的半日市，是去年12月中以來最淡靜的交易日。



港股沽空比率僅8.6%



港股全日沽空金額42.2億元，相當於大市總成交的8.6%，是今年1月17日以來，沽空比率最低的一天。即月期指收市跌192點，報23127點，低水58點。



藍籌股昨日普遍下跌，但長江基建（1038）及瑞聲（2018）均齊升逾1%，蒙牛（2319）更升2.7%，為升幅最大藍籌股。



近期紙價回升，市場憧憬紙業股盈利將續改善，利好部份紙業股表現，理文造紙（2314）及早前發盈喜的玖龍紙業（2689）均升逾2%，早前頻頻出手回購的優源控股（2268）更漲逾6%。



亞洲創富證券行政總裁潘鐵珊指出，在市場暫無新利好因素刺激下，港股仍會窄幅波動，恒指短期內將於23000點至23600點上落。