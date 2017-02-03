﻿美匯挫見11周低位 日圓回升至112水平

美匯指數周四下滑至11周低位，受聯儲局暗示不急於在下月加息的言論影響；其中日圓兌美元曾漲逾1%。受美元下滑帶動，金價則漲逾1%，創去年11月以來新高。油價好淡爭持，紐約3月期油在每桶53至54美元之間上落。



反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數周四走低，曾見99.233點，隔日跌0.41%，為去年11月中以來低位。其中，日圓回升見112.06兌1美元，升1.05%。歐羅高位曾見1.0829美元，升0.56%。



一如預期，聯儲局今次議息把基準利率維持在半厘至四分三厘的水平。當局的會後聲明沒有對下次加息時機發出啟示，但表示企業投資仍弱，重申今年會維持緩慢加息步伐。



東京三菱UFJ的首席分析師魯普凱表示，聲明內容意味，美國經濟改善力道不足以促使儲局暗示短期內有較大機會加息。



嘉信理財定息策略師瓊斯認為，聲明內容了無新意，等於向市場發出了儲局不急於在3月加息的信息；如果當局有意下月加息，一定會先行與市場溝通。該行指出，儲局希望觀望更多經濟數據，並等待特朗普出台更清晰的政策。



市場多預期儲局會到6月才再次加息。下月機會只有三分一。



英倫銀行亦議息，會後暗示短期內不急於加息，鎊匯受壓，曾低見1.2537美元，隔日跌0.96%。英倫銀行議息後一致決定把基準利率在維持在0.25厘的紀錄，而每月量寬買債規模亦維持在600億英鎊。儘管該行調高經濟增長預測，但行長卡尼強調，「脫歐」公投結果對英國經濟的影響現在才開始，將對增長帶來風險。匯商表示，市場把這番話解讀為，英國央行不急於在短期內加息，令鎊匯受壓。



倫敦金升1.3%



商品方面，受美元下滑帶動，倫敦現貨金價曾升1.3%，見每盎司1225.55美元，為去年11月17日以來新高。紐約4月期金價曾升1.59%，見每盎司1227.5美元。



金商MKS交易部主管納巴維表示，金價升穿每盎司1225美元水平，很快會進一步漲至1250美元。



另外，最新的數字顯示主要產油國正在減產，但美國頁岩油商持續增產，限制油價升幅，紐約3月期油價昨日曾隔升0.85%，見每桶54.34美元，到美市時段一度倒跌至每桶53.59美元。倫敦4月期油價亦曾升65美仙或1.14%，見每桶57.45美元，其後亦曾跌見每桶56.62美元。



石油輸出國組織（OPEC）公布，上月日產量減少84萬桶。俄羅斯亦公布，上月每日減產11.7萬桶。