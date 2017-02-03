﻿IFC外望——港燈尹志田授成功錦囊

港燈（2638）一哥尹志田少有公開分享踏上CEO之路嘅心得，噚日趁雞年伊始，與三位「影子工程師」爆料，話佢當年中三已認定要做工程師，1978年加入港燈，即獲委派至不同地方工作，走遍全世界，由中東至歐洲到南美及澳洲等，早已經歷「一帶一路」嘅機遇，因勇於接受不同挑戰，令自己有足夠嘅準備由工程師晉身CEO。



佢仲勉勵年輕人話：「機會係留畀有準備嘅人。要努力裝備自己，才可把握機會。」



三位「影子環境工程師」並非真正港燈員工，佢哋係來自新界鄉議局元朗區中學及李求恩紀念中學嘅中五學生，早前參加港燈「綠得開心推廣大使」計畫，喺眾多參加者中脫穎而出，成為最傑出大使，因此有機會與尹志田對話，兼可以跟隨港燈環境工程師實習一天，親身體驗做工程師嘅滋味。最後佢更向同學送上兩個錦囊：要趁年輕鍛煉EQ同鍛煉身體，在心理及生理上預備就緒，才能踏上成功之路。



影子環境工程師有機會入天然氣機組煙囪協助檢查空氣監測系統，並會採集環境樣本。今次只係短短嘅交流及體驗，但佢哋日後可能真係有機會到港燈工作向尹志田「拜師」。



碧咸夫妻檔每日納稅21萬



英國議員之前不斷「插」啲跨國公司賺到盤滿缽滿，但就交雞碎咁多稅，睇下41歲嘅英超退役球星碧咸同佢嘅「辣妹」夫人維多利亞，2015年度每日交嘅稅都要2.2萬英鎊（約21.4萬港元），隨時多過好多跨國企業呀！



英國媒體引述稅局資料話，碧咸通過Beckham Brand控股公司賺取嘅盈利，喺2015年度賺咗3950萬英鎊，要畀790萬英鎊稅，等於每日要交2.2萬英鎊，換算成21.4萬港紙。



碧咸呢家公司主要係賣佢嘅肖像權同時裝生意，聞說阿碧咸嫂嗰年嘅時裝生意蝕多過賺，公司都有4700萬英鎊（約4.57億港元）收入，盈利3100萬英鎊，所以呢對夫婦嗰年淨係張稅單都要成800萬英鎊。雖然碧咸嫂時裝生意唔爭氣，但呢兩年佢哋夫婦各自收入1100萬英鎊，仍然係豬籠入水。所以唔好話4個仔女，就算養成隊足球隊，都綽綽有餘啦！



高瞻