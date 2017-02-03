﻿市場簡訊

—德銀由於巨額訴訟撥備拖累，上季勁蝕19億歐羅，較市場預期差；全年業績連續第二年錄得淨虧損，達14億歐羅；季內營業額按年增長6%，至71億歐羅。







—歐洲石油巨擘英荷蜆殼（Royal Dutch Shell）公佈，去年第四季度撇除特殊項目等盈利為17.95億美元（約140億港元），按年增長14%，低於市場預期。全年盈利為71.85億美元，按年跌37%。







—中興通訊（763）子公司獲准新三板掛牌，該公司表示，子公司上海中興通訊技術，獲批在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，因上海中興申請掛牌時，股東人數不超過200人，可獲中證監豁免將股票公開轉讓。中興通訊相信，通過這個上市平台可引入更多資金發展及擴充業務，亦有利提升上市公司資產價值。







—渣打（2888）企業及機構銀行主管Simon Cooper接受《華爾街日報》訪問時表示，期望可吸納有意擴張亞洲、非洲及其他新興市場的美國公司的生意，而那些地區正是渣打的立足地。他指，集團計劃進軍更多成熟的市場，跨境的歐洲公司亦是眼前一大機會。集團今年需專注增加有關業務的收入及改善股東回報，另方面則需減低及管理信貸及金融犯罪的風險。







—中銀香港（2388）連續第2個月力壓滙豐，穩守現樓按揭一哥地位。據中原按揭經紀研究部資料顯示，1月份銀行現樓按揭登記有9405宗，按月增19.7%。按揭巿佔率排名方面，1月份中銀的現樓按揭巿佔率按月回落0.5個百分點至24%，但維持榜首；滙豐則以22.1%市佔率屈居第2位；期內渣打策略奏效，令巿佔率大幅增4.1個百分點至14.3%，超越恒生（011）躍升至第3位，恒生跌一級排第4。樓花按揭排名，滙豐續居首位。



—歐舒丹（973）被滙證調低盈利預測，目標價由19元下調至17元，維持持有評級。滙證指出，曾預期歐舒丹第三季營業額將會明顯改善，但其增長只有2%。另外，摩通亦下調歐舒丹目標價，由19.7元降至19.2元，評級為增持。摩通亦調低歐舒丹收入和營運利潤預期，調整對貨幣之預測。







—國際家居零售（1373）公佈，獲知董事會主席兼執行董事，以及控股股東劉栢輝，昨日以平均每股1.72元，從市場增持25.8萬股公司股份。







—華耐控股（1020）公佈，配售5.956億股新股，每股作價0.3元。當中3.89億股配發予賽伯樂投資集團創始人兼董事長朱敏，相當於擴大後股本約10.29%。因此，朱敏已成為該公司主要股東。是次配股集資淨額約1.8億元，擬用作一般營運資金及日後的投資項目。







—博華太平洋（1076）公佈，今年1月份，旗下塞班島臨時賭場未經審計貴賓賭枱轉碼數為55.9億美元，相當於約433.78億港元。







—聯交所宣佈，由下周一上午9時起，清盤中的瑞豐石化（8096）在聯交所的上市地位將按照《創業板上市規則》規定予以取消。







—中科生物（1237）發盈警，預期截至去年12月底止，全年將錄得虧損，而2015年盈利則有4382萬元人民幣。業績由盈轉虧，主要因為中國經濟持續疲軟，顧客於採購時更為謹慎，導致銷售大幅下跌。全球激烈競爭導致產生額外成本，導致毛利率大幅下跌。







—嘉能可（805）公佈去年全年生產數據，銅、鋅、鉛、煤炭及石油產量均錄得下跌，而鎳產量則錄得上升。嘉能可去年銅產量為142.6萬噸，按年減少5%；鋅產量為109.4萬噸，按年降低24%。鉛產量為29.4萬噸，按年微跌1%。鎳產量為11.5萬噸，按年上升20%。