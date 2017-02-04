﻿恒指跌55點 收復10天線

恒指昨高開32點，報23216點，開市即升42點，高見23226點後無以為繼，其後受內地公佈一月份製造業採購經理指數（PMI）遜於市場預期影響，隨內地A股回落，一度失守23000關，最多跌187點，低見22997點，於20天線（22941）見支持，中午收市前重上23000點，午後跌幅持續收窄，收市前收復10天線（23120），昨收報23129點，跌55點或0.24%；國企指數收報9683點，跌13點或0.13%，成交金額583.29億元。
時富證券聯席董事鄧建初指，目前市場仍在消化及觀望特朗普已推出及將推出的政策，大市缺乏明顯方向下，港股後市難擺脫上落市格局，料恒指短線將於22800至23400間上落。
藍籌股昨普遍向下，滙控（005）、友邦（1299）、建行（939）及騰訊（700）齊錄跌幅，旺旺（151）昨更跌1.67%，成表現最差藍籌。蒙牛（2319）昨逆市升1.5%；百麗（1880）更升逾2%，為升幅最大藍籌。瑞銀認為，滙控現時股價已反映美國放寬金融監管等利好因素，因此維持「中性」評級，目標價67元。
市場憧憬內地加快基建，水泥及建材股昨續獲資金追捧，亞洲水泥（743）逆市大漲9.14%，東吳水泥（695）亦乾升4.93%。此外，近期本港一手樓市場活躍，本港地產股昨普遍靠穩，其中獲麥格理唱好的新地（016）昨升0.75%，報108元。