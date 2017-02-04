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﻿聯合醫務料中期盈利跌60%

2017-02-04 列印
　　多間上市公司發出盈警，其中聯合醫務（00722）發盈警，預期截至去年12月底止六個月純利將較2015年12月底止六個月的同期大幅減少約60%。純利減少主因是涉及拓展發展中的中國業務開支有所增加。

　　通天酒業（00389）發盈警，預料2016年全年業績將由盈轉虧，主要因經濟放緩導致國內高端酒類的需求下降，令集團收入減少、中國政府限制鋪張的宴請及款待政策，引致銷售額下跌及經營溢利大幅減少，以及品牌建設、銷售及市場推廣的銷售及分銷開支增加。

　　易緯（03893）發盈警，料2016年全年業績將轉盈為虧，錄得900萬至1000萬元的虧損。

  主要由於上巿導致非經常性開支增加、員工數目增加及重整薪酬架構導致員工成本上升，以及盈利組合改變致毛利減少。該公司2015年錄盈利880萬元。
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