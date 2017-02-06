﻿A股走勢疲弱 恒指料23000關拉鋸

受惠上周五美股三大指數造好，分析認為在美股造好下，可帶動港股高開約100點，惟其後走勢或受到A股走勢疲弱拖累，預計恒指本周在22700點至23000點拉鋸。



由於美國非農業職位增長加快，1月非農新增職位達22.7萬，遠高於預期的17.5萬，是推動上周五美股表現向好的原因之一。 加上美國總統特朗普上周五簽署行政命令，要求檢討奧巴馬政府於08年金融海嘯定下要嚴管銀行業運作的《多德─法蘭克》法案，因特朗普有意放寬金融業的監管，有關檢討有利金融股造好，上周五美國的銀行股均向上，其中花旗銀行及摩通同升逾3%，而富國銀行亦漲逾2%，在銀行股推動之下，刺激杜指上周五收市大升186點，重上兩萬點，收報20071點，至於標指和納指同樣錄得升幅。



至於上周五的港股美國預託證券（ADR）表現，滙豐（005）折合港元收報66.37元，較本港收市上升0.87%、中移動（941）則收報87.6元，較港升0.75%，騰訊（700）則升0.55%。另一方面，本周公佈的重要經濟數據有，周二中國1月財新服務業PMI ，周四中國1月出入口、貿易帳，以及中國1月社會融資規模、M2貨幣。



對於後市預測，耀才證券研究部總監植耀輝表示，受惠上同五美股造好，他預期今天恒指有望高開約100點，加上特朗普的政策傾向對金融股有利，會對國際金融股如滙豐、渣打（2888）走勢有幫助。



植耀輝相信，未來特朗普的政策將主導環球市場，而與中國有關的稅務和貿易等政策，將成為市場的隱憂。至於A股上周五復市表現欠佳，主要受到內地製造業PMI數據拖累，植耀輝認為會影響港股表現，他預期恒指本周將於22700點至23000點拉鋸，市場傾向觀望態度。



債商料儲局次季「按兵」



本周美國公佈的重要數據不多，經濟數據方面有12月份貿易收支、2月密歇根大學消費者信心指數初值等，加上企業季度業績期近尾聲，美股本周走勢，估計會繼續受新總統特朗普新政策所牽引。



外電最新調查顯示，債商普遍預期儲局在第二季前仍會按兵不動，只有約半數受訪者預期儲局年中前只會加四分一厘。



本周外圍進行央行議息的主要國家有紐西蘭、澳洲和印度等，除印度估計會減息0.25厘，至6厘外，其他估計都按兵不動，市場聚焦各國貨幣決策當局對後市的展望。



路透最新調查顯示，華爾街預期今年美國儲局只會加息兩次，被催迫加快上調息口的風險不大。



該社對儲局直接進行交易的23家債商進行調查，當中作出回應的14位受訪者都預測，儲局在3月中召開的議息會議，料維持利率不變，而有12位受訪者預測在第二季結束即年中前，儲局決策官員可能加四分一厘，將聯邦基金目標利率上調至0.75厘至1厘的幅度。