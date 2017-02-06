﻿奧園拓澳市場理想 全靠本土化策略 加拿大尋機會

內地地王頻現，令房企利潤空間收窄，不少內房積極開發海外市場，不乏有不諳當地市況而觸礁的前車之鑑，而奧園（3883）首次走出去，到澳洲發展就有理想成績。



奧園副總裁陳嘉揚表示，與同行海外發展最大的不同是，奧園海外項目採用本土化策略，利用熟悉當地法規的澳洲團隊營運，並計劃以本土化的策略，複製到其他地區。又希望海外銷售比重提升，由現時的5%，兩年內增至1成，更透露正於加拿大尋找機會，冀今年會有好消息。



陳嘉揚指出，奧園在澳洲發展時，先尋找當地發展商Ecove組合營公司，運營亦由較熟悉澳洲法規的當地團隊負責，由於奧園佔發展項目7成權益，重大決策權仍由奧園決定。



他指出，該集團目前海外銷售佔比約5%，未來將逐步加大海外投資，希望1至2年海外銷售貢獻提升至10%，並將澳洲本土化策略成功經驗其他地區。他透露，正在加拿大溫哥華、多倫多進行前期調研，相信今年內有好消息，惟強調集團的最大市場仍在內地，以廣東省為大本營。



問及內地去年底開始全方位嚴控資金外流，會否影響公司海外項目資金，陳嘉揚表示，受惠海外項目本土化策略，該集團2015年在雪梨的首個項目投資，已打開當地融資渠道，獲得澳洲聯邦銀行提供6000萬澳元項目貸款，去年7月又獲內地四大行與澳聯邦銀行提供1.97億澳元銀團貸款，總借貸成本年息不逾5%。



他指出，該集團志在穩紮穩打做好每個項目，未來在澳洲的發展進程將視乎項目回款情況，不會過於激進。前年獨立開發的海德公園130號現已基本售罄，截至去年12月底止，錄得合同銷售金額3.41億澳元，佔整體銷售逾90%。而另一個雪梨馬魯布拉188號在去年8月推售，市場反應良好，當中8成為澳洲當地買家；截至去年12月底止，錄得合同銷售金額4300萬澳元，佔整體銷售超過75%。