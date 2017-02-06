﻿銀行限制信用卡存款 超39萬餘額退回

共同匯報標準（Common Reporting Standard， CRS）今年起正式在港實施，影響所及的金融機構客戶相當廣泛，銀行方面，不單止存戶及理財客，就連信用卡客戶都牽連在內。



據了解，基於CRS的要求，今後凡信用卡戶口內的正結餘超出39萬元，並持續超過50天，銀行有權將超額正結餘退回給客戶，換句話說，今後客戶不能隨意將大額款項存於信用卡戶口內，業界認為此舉有助打擊逃稅或洗錢活動。滙豐等銀行已先後向信用卡客戶作出相關通知。



滙豐銀行通知客戶將於2月23日新增信用卡有關退款的條文，條文指明客戶同意銀行在任何時間以任何方式支取信用卡戶口，以退還該戶口內部份或全部結餘，支取方式包括轉帳至客戶於該行持有的任何銀行戶口或郵寄本票給客戶，銀行無需事先作出通知。



據了解，有關退款安排，銀行純粹配合CRS的要求，若信用卡戶口內，連續超過50日出現正結餘39萬元以上，銀行須把超出39萬元的額外金額退回給信用卡客戶。因此，除滙豐外，其他銀行亦有此退款安排，並須修訂信用卡合約條款，部份銀行因本身合約條款已函蓋退款安排，故毋須作出有關的修訂。



對於一般市民而言，信用卡只作支付、借貸用途，很難想像會將大量款項存入信用卡戶口內。有銀行人士指出，雖然信用卡不屬逃稅的高危項目，但由於有些客戶喜在信用卡戶口內預先存入款項，以作碌卡之用，順便賺取積分，猶如將信用卡視作借記卡，信用卡戶口則變相成為無息的存款戶口，這可能會給予空間讓人有機會稅逃或洗錢。



另有業界人士亦指出，向來都有客戶將款項存入其信用卡戶口內，或純為貪方便兼賺積分，或因信用額不足，如「碌大數找酒席數」、海外旅行瘋狂購物之時，有時客戶或恐忘記找數也會事先在信用卡戶口內存款，惟這班客戶僅屬少數。他又坦言，不排除信用卡可存錢的彈性有機會被不法之徒用作洗錢或逃稅之用。