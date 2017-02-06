﻿共同匯報標準打擊逃稅

相信近期不少市民已收到銀行、保險公司等金融機構有關「共同匯報標準」（CRS）的通知。根據CRS要求，今年起金融機構必須識辨客戶的稅務居民身份，即實際應在哪個國家或地區納稅，若涉及參與交換財務帳戶資料的申報稅務管轄區，金融機構會先收集客戶相關資料，於明年經香港稅局提交予申報稅務管轄區的稅局。



中銀香港（2388）就此通知客戶指，根據條例規定，今年1月起本港的金融機構必須識辨帳戶持有人的稅務居民身份，及定期向香港稅局提交參與交換資料國家居民的帳戶資料。香港稅局將於明年開始按CRS與申報稅務管轄區的稅局交換上述帳戶料。因此，如客戶於1月前已開立帳戶，該行將根據現有帳戶資料識辨客戶的稅務居民身份。在某些情況下，該行或需客戶提供「自我證明表格」或額外資料來確認稅務居民身份。至於新客開戶，亦須提供「自我證明表格」。而明年起，該行將每年向香港稅局提交申報稅務管轄區居民的帳戶料。如是香港的稅務居民，其帳戶資料則不用提交予香港稅局。