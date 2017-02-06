《Money Hunter》頭條理財網登場
廣西直擊 韋家幫巢穴 棚工潛港變飛賊
內地惡名昭彰的爆竊集團「韋家幫」，四名成員日前來港作案，企圖潛入影星吳鎮宇入住的西貢屋苑，遭探員一網成擒。警方昨天落案控告四人企圖爆竊等罪名。為揭開「韋家幫」的面紗，本報記者遠赴廣西東蘭縣，發現其中一...
2017-02-06
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母豬產子也擺酒收禮 重慶鄉村禁「無事酒」
中國人傳統習俗，在喜慶事上都愛設宴擺酒與親朋戚友同歡，不過近年內地興起「無事酒」的風氣，即是除結婚生日外，在不同名目下為講面子為收禮金，有地方就連母豬產子也擺酒慶祝一番，近日重慶市一村落決定禁擺「無事...
2017-02-06
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司法部抗入境禁令 特朗普指暫緩執行荒謬
美國司法部針對西雅圖聯邦法官羅巴特頒令暫緩執行對七個伊斯蘭國家國民實施入境禁令的裁決，正式提出上訴，而總統特朗普亦在社交網站形容暫緩執行令是荒謬的裁決。而歐美各地持續有民眾上街示威，抗議特朗普的入境禁令，更呼籲美國人要「丟棄特朗普」。 特朗普於一月二十七日簽署行政命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬里、蘇丹、敍利亞和也門的國民入境美國，為期九十天，並禁止難民到美國，為期至少一百二十天，敍利亞難民則被無限期禁止入境，但這項行政命令於上周五被西雅圖聯邦法官羅巴特推翻，並下達暫停執行令，不過美國司法部已就此正式提出上訴。而美國國務院宣佈，現撤回注銷七國公民簽證的做法，容許...
2017-02-06
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屋苑紛錄高價成交
據星島地產網報道，農曆新年後首個周末，準買家開始重返市場睇樓，二手市場錄高價成交，其中東涌映灣園特色戶獲首置客以520萬元購入，呎價9905元，雙雙創同類單位新高；將軍澳天晉II高層戶以1068.8萬...
2017-02-06
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A股走勢疲弱 恒指料23000關拉鋸
受惠上周五美股三大指數造好，分析認為在美股造好下，可帶動港股高開約100點，惟其後走勢或受到A股走勢疲弱拖累，預計恒指本周在22700點至23000點拉鋸。 由於美國非農業職位增長加快，1月非農新增職位達22.7萬，遠高於預期的17.5萬，是推動上周五美股表現向好的原因之一。 加上美國總統特朗普上周五簽署行政命令，要求檢討奧巴馬政府於08年金融海嘯定下要嚴管銀行業運作的《多德─法蘭克》法案，因特朗普有意放寬金融業的監管，有關檢討有利金融股造好，上周五美國的銀行股均向上，其中花旗銀行及摩通同升逾3%，而富國銀行亦漲逾2%，在銀行股推動之下，刺激杜指上周五收市大升186...
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巴塞留力西盃有驚喜 大茄發威
為留力明晚對馬德里體育會的西班牙盃四強次回合，巴塞隆拿周六西甲大幅輪換，上半季被閒置的射手柏高艾卡沙及右閘阿歷斯維度難得正選披甲爭氣各入一球，領軍主場贈畢爾包三蛋，教練安歷基也替二人高興。 巴塞收起佐迪艾巴及蘇亞雷斯等主力，教練安歷基解釋道︰「己隊有盃賽後顧，有必要讓部份球員休息，另外我亦希望讓所有球員取得足夠上陣機會。」今季西甲大多後備上陣的柏高艾卡沙把握良機，取得加盟以來首個聯賽入球，安歷基讚賞道︰「我的喜悅甚至多於他本人，這是他一直努力的成果。」 阿歷斯維度加盟逾一年仍未站穩陣腳，安歷基上半季寧用馬斯真蘭奴客串右閘也冷落他，不過這位前西維爾翼衞近期獲委以重任屢建奇功。...
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節後煥肌攻略
一連串的節日活動，為皮膚帶來極大負擔，平常的護理程序已不能解決嚴重的肌膚問題，此時此刻，當然要依靠特別急救方案，為肌膚注入新能量！ 文︰Angel圖︰黄幹文模特兒︰Holly H（Quest） 化妝、...
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拒認行善博封爵 碧咸報警查洩露電郵黑手
「萬人迷」碧咸（David Beckham）向來熱心公益，惟其私人電郵內容近日外洩，涉及他借為聯合國兒童基金會（UNICEF）行善而增加封爵機會，事件令碧咸形象受損；UNICEF與眾多網民均力撐碧咸，...
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社論——剷除內地賊竇 中港須雙劍合璧
近年內地爆竊匪幫南下香港，專向豪宅屋埋手，西貢、元朗，以至將軍澳等住宅區淪為重災區。一向以來，警方以巡邏堵截，阻嚇犯案，但有關地區幅員廣闊，匪幫對地理熟知，甚至「打野戰」，匿藏郊野，難以對付。與其任由犯罪集團橫行，倒不如主動反撲，警方採取「源頭打擊」方針，就是跳出既有思維框架新招滅罪。 早前重案組根據情報，鎖定一個由廣西來港、針對豪宅屋的爆竊集團，警員在西貢埋伏，見四名疑人乘巴士到達，匿藏至晚上潛入獨立屋爆竊時，在海陸圍捕下將匪幫一網成擒。據悉，匪徒是內地有名的「韋家幫」，來自廣西東蘭。本報記者昨直擊該地，找到其中一人的身世，他輟學後往廣東做搭棚工，善於攀爬建築物，變身專爆...
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莫雷拉500W踏新里程 徐雨石容天鵬齊起孖 超有利挑戰G3得手
昨日有兩場錦標賽，其中國際三級賽的百周年紀念銀瓶，由沈廄「超有利」半冷掄元。而另一錦標的鄉議局盃，則由賀廄「鎏金驃」奪得，騎者莫雷拉另贏「彪形猛漢」及「西方快車」中三元，在港頭馬已達五百場，並且成為騎...
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