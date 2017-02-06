﻿市場簡訊

—外電引述消息指出，金沙中國（1928）財務總監羅卓堅已於上月辭職，未知原因。羅卓堅於去年9月才辭去港鐵（066）財務總監一職轉職至金沙，而他於金沙僅履職4個月。







—嘉華國際（173）昨日公佈，與15間國際及本地銀行落實一項80億港元的5年期循環貸款及定期貸款。貸款額度的年利率為香港銀行同業拆息加92點子。該集團執行董事呂慧瑜表示，由於銀行機構反應踴躍，使貸款額度金額由原先的60億元，提升至80億元。







—微創醫療（853）發盈喜，預期截至去年12月底止全年業績將錄得不低於1000萬美元純利，而2015年同期則錄得虧損1138萬美元，該公司將實現由虧轉盈。該公司指出，全年業績錄得純利主要是由於心血管介入產品與大動脈及外周血管介入產品分部業務於中國市場的收益顯著增長，特別是第三代藥物洗脫支架產品Firehawk®冠脈雷帕霉素靶向洗脫支架收益的顯著增長。加上透過成本節約措施，令毛利率改善及營運開支減少，令OrthoRecon骨科重建業務淨虧損大幅下降。而政府補助增加及人民幣貶值導致公司海外附屬公司的以人民幣計價的債務錄得較大匯兌收益。







—內地傳媒報道，人行副行長潘功勝出席中國互聯網金融協會的座談時表示，協會「要把防控金融風險放到更加重要的位置」的部署要求。包括繼續配合和支持互聯網金融風險專項整治工作，加強互聯網金融監管長效機制研究並提出政策建議、抓緊研究建立全國互聯網金融風險監測預警平台，不斷提高互聯網金融常態化監測和風險識別水準及積極參與互聯網金融監管政策和規則的研究制定，準確把握監管動態方向和要求，加強行業自律規則和標準體系建設。







—內媒報道，聯想集團獲原三星電子高層姜震加盟，出任聯想副總裁，全面負責MBG（移動業務集團）中國業務的產品策略及產品管理，包括產品組合、產品規劃和運營。隨著姜震的加入，聯想副總裁常程的職位亦做出調整。常程將專注於軟硬體生態系統建設。而常程和姜震都將向聯想集團高級副總裁、MBG聯席總裁喬健作彙報。







—法蘭克福金融業游說團體Frankfurt Main Finance預期，英國「脫歐」將導致多達1萬名倫敦金融從業人員，轉戰德國金融首都法蘭克福。Frankfurt Main Finance主管瓦思（Hubertus Vath）表示，英國「脫歐」將令法蘭克福受益最大，原因是在歐羅區，金融業服務都需要靠法蘭克福的機構提供。







—根據美國曼哈頓聯邦法院披露的文件，摩根士丹利一名財富管理經理涉嫌挪用一個富裕家族客戶500萬美元（約3900萬港元），已於上周五被聯邦調查局拘捕，並落案控告偷竊罪。



文件披露，現年50歲的Barry Franklin Connell，挪用上述金錢用於奢靡生活，包括購買私人噴射機和鄉村俱樂部會籍，並在洛衫磯市郊置有一處房產。







—媒體報道，美國加州一名婦女入稟當地法院，指控大型醫療產品集團強生公司（J&J）旗下的Mentor Worldwide銷售不良隆胸材料，矽袋破漏對她本人及部份婦女構成不同健康損害，包括肌肉疼痛以及噁心等症候。這名入稟人的律師表示，Mentor Worldwide銷售隆胸材料前，未有就相關健康風險問題按監管當局的規定作出適當研究。