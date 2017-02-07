﻿金融股延續升勢 能源股疲軟 杜指窄幅上落

美股周一早段續升乏力，杜指窄幅上落，曾回吐近70點，險守2萬點關口。投資者觀望陸續出爐的公司季度業績，但對白宮新政策可能引發的爭議仍存在憂慮。油價先升後軟，亦拖累能源股表現。



杜瓊斯工業平均指數曾見20071.41點，較上周五跌0.05點；納斯達克指數早段曾見5661.14點，跌5.62點。滙控美國預託證價格曾見66.21點，較香港收市價跌0.14元；中移動美國預託證價格曾見88.5元，較香港收市價升0.3元。



到今晨四時杜指收報20043點，跌27點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見66.41元，較香港收市價升0.06元；中移（941）美國預託證券見88.71元，較香港收市價跌0.09元。歐洲主要股市後段偏軟，倫敦、巴黎和法蘭克福股市錄得0.09%至0.87%的跌幅。



美股上周五錄得1月25日以來最大的186點單日升幅，主要受惠新出爐的非農新增職位數目見四個月最多，且市場憧憬特朗普放寬銀行業的規管。昨日早段杜指各類別股份中只有工業股和金融股延續升勢，房地產股早段曾跌0.4%。



分析師指，上周五的報告證實儲局官員預期的全民就業狀況和循序漸進加息的前景，但美中不足的是上月工資增長轉弱，拖累通脹前景。美國昨日有9間標普成份公司發佈季度業績，包括二十一世紀霍士公司，截至昨日，75%已發佈上季業績的公司盈利勝過預期，約一半的營業額超過預測。



內險股撐起恒指



市場憧憬養老金入市，北水狂沽滙控（005）逾10億元，並狂掃內險股，巧合的是，國壽昨日亦有近10億元北水追貨，換馬意味濃，在內險股帶動下，港股結束4連跌，國壽（2628）升逾7%，連同升近5%的中國平安（2318），合共推升大市65點，恒指昨日收報23348點，升219點。



分析預期北水南下買貨的勢頭仍會持續，港股有望衝上24000點。



自上周五A股復市，北水已買入近30億元港股，昨日散戶陸續放完農曆新年假期重投股票市場，北水資金持續活躍，當中以追捧內險股、內銀股為主， 昨日10大活躍成交股之中，有5隻為相關股份，而昨日錄得近9.9億元北水買入國壽，而太保（2601）及新華保險（1336）亦合共錄得4.1億元北水追入。相反，北水資金透過港股通（滬）狂沽滙控（005），涉及金額約10.17億元，反映出內地投資者換馬，沽滙控換入國壽。



市場憧憬養老金入市，內險股成昨日表現最好的股份之一，中國人壽大升7.5%，中國平安漲4.6%，兩隻股份合共拉動恒指65點。其他內險股同樣錄得升幅，新華保險（1336）升6.8%。