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﻿唐家成：持平分析上市改革諮詢

2017-02-07 列印
　　上市監管架構改革的諮詢期在去年底結束，香港證監會主席唐家成昨日出席立法會會議時表示，諮詢期間收到很多不同的回應，會持開放態度進行分析，強調現時未有具體決定。對於近期個別新上市創板公司股權過度集中以及股價極端波動，唐家成表示證監會已聯同港交所（388）發指引，但承認現行措施仍有不足，有必要做更多工作，令市場重拾信心，當中包括聯同港交所，檢討創業板運作，雙方亦合作處理更廣泛市場質量問題。

　　唐家成表示，在2017至2018年度，證監會向市場徵收交易費率維持0.0027%以及維持豁免牌費徵收。惟由於市場交易低迷，證監會預計本年度財政赤字將擴大 ，故不排除於未來重新考慮調高交易費率水平及結束牌費寬免。
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