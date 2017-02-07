﻿騰訊擬拆網上書店 年內港上市籌62億

騰訊（700）掛牌13年，首度計畫分拆旗下業務上市。消息指，騰訊旗下文學業務、中國最大網上書店閱文集團，最快今年內赴港上市，集資最多8億美元（約62.4億港元），或成十年來來港集資最大的科技公司。分析指，騰訊旗下網絡遊戲、電影、音樂等業務發展漸趨成熟，相信陸續分拆上市指日可待。



騰訊現持有閱文66.44%股權，為其控股股東。早於2015年，騰訊已表明有意推動閱文上市。去年9月，市傳閱文為上市展開新一輪融資，金額達20億至25億元人民幣，其中騰訊再投資了5億元人民幣，又指閱文上市後估值高達600億至800億元人民幣。籌備兩年，閱文上市終有眉目，消息指， 閱文已邀請投行遞交上市建議書，計畫最快今年在港上市。若閱文成功上市，將是騰訊首個分拆上市的業務。



消息又指，閱文暫未定出集資目標，但規模或介乎6至8億美元，將超越去年底上市、集資47億元的美圖（1357），成為近10年來，集資規模最大的科技公司。



騰訊的文學業務早於2013年以「騰訊文學」開始運作，及後傳出騰訊以多達50億元人民幣收購另一網上書店原盛大文學，2015年雙方共同成立「閱文集團」。該平台除了供讀者收費下載網絡小說，更從出售旗下多本網絡人氣小說，包括《步步驚心》、《鬼吹燈》、《琅琊榜》等版權，作影視及遊戲改編獲利。



閱文官網指，目前其用戶數目達6億個，擁有來自400萬名創作者的1000萬部作品，旗下設有18個品牌，包括網上閱讀App「QQ閱讀」。雖然閱文未有公開其業績概況，但據了解，單計去年，閱文向旗下作家發放稿酬近10億元，旗下年收入過百萬的作家超過100位。



芭迪貝伊延後上市



另外，原定昨日在創業板上市的內衣零售商芭迪貝伊（8297），疑配售「圍飛」被證監會「查詢」，突然宣布延後上市，成為監管機構就創業板配售發聲明後，煞停上市首例。



芭迪貝伊上周五公布，為更多時間進行配售，以確保市場開放，加上因應監管機構就創業板上市規則第11.23條的規定作出查詢，因此決定押後上市。芭迪貝伊指，依然有決心日後進行配售及股份上市。芭迪貝伊保薦人為力高融資、帳簿管理人為中順證券期貨。上市規則第11.23條指，創業板的配售人數目需超過100人， 但同時必須有不同方面的人士持有，否則不符合公開市場原則。



證監：優質能源股權集中



證監會昨日公布，中國優質能源（1573）股權高度集中。證監會公布指出，最近曾就該公司股權分布進行查訊，結果顯示該公司於1月17日，有11名股東合共持有1.74億股該公司股份，相當於已發行股本24.28%。有關股權連同由該公司三名主要股東持有之5.37億股，佔已發行股份74.79%，相當於已發行股份99.07%，並指只有664萬股，佔已發行股份0.93%，由其他投資者所持有。